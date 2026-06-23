Recenze Motorola Razr Fold – velký formát, velká očekávání

Motorola Razr Fold; zdroj: Dotekománie
Motorola a její řada Razr je skoro synonymem pro véčka. Jeho novodobé modely jsou na trhu již nějaký ten pátek, všechno to však dosud byly skládačky typu Flip. Letos poprvé tento výrobce připravil i větší skládačku v podobě Motoroly Razr Fold. Jak se její premiéra na poli ohebných mobilů typu fold povedla? Obstojí v konkurenci od Samsungu a jiných značek?
Konstrukce
Nový Razr Fold je elegán s příjemnou texturou zad. To byly nejen mé první dojmy, výrobce zde aplikuje své zkušenosti z jiných řad a zadní panel má tak příjemnou jemně vroubkovanou měkčenou strukturu, samotná textura se jmenuje Diamond Piqué. Nechytá otisky a díky tomu ani neklouže jako třeba sklo.
Oproti jiným mobilům tu ale nemáte žádné výrazné barvy, tady Motorola sází na klasiku, a to bílou a námi testovanou černou. Ta se ale nejmenuje obyčejně černá, jedná se o barvu Pantone Blackened Blue. Teprve když jsem si to ke konci testování přečetl, zjistil jsem, že to není jen tak obyčejná černá. V realitě jsem pak viděl mírný, ale opravdu mírný nádech do zelenomodrého odstínu.
Rám zařízení je kovový a má takovou příjemnou broušenou strukturu. Razr Fold je celkově poctivý kus hardwaru který ale něco váží. Mezi ohebnými telefony patří mezi ty těžší. S váhou 243 gramů má tak o zhruba dvacet až třicet gramů více než korejská či čínská konkurence. Není ani nejtenčí, ale tam je rozdíl opravdu zanedbatelný. Sám jsem porovnal přímo vedle sebe nový Honor Magic V6 s Razr Fold a je to v podstatě stejné.
Co však na skládačce od Motoroly překvapí, je modul fotoaparátu. Ten totiž opravdu dost vystupuje z těla zařízení a přidává v tomto místě minimálně dalších pět milimetrů. Při položení v zavřeném stavu se na stole neviklá, ale v otevřeném tomu tak není.
Odolnost vůči vodě zde zajišťuje certifikace IP48 a IP49. Proti vodě tak odolá úplně stejně jako konkurence, jen na prach je potřeba si dávat pozor, protože právě první číslo (ta čtyřka) značí ochranu před vniknutím cizích pevných těles o průměru větším než 1 mm. Pokud má telefon IP6x, nabízí potom 100% ochranu proti prachu.
Samotný pant působí bytelně. Líbí se mi režim stolní displej. Pokud si telefon necháte pootevřený a překlopíte ho, bude neustále zobrazovat čas, kalendář a případné notifikace. Zobrazení můžete vidět níže.
Na těle Razr Fold najdeme standardní čtečku otisků prstů na pravém boku v odemykacím tlačítku. Ta funguje rychle a spolehlivě. Nad ním je pak dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti a na levém boku, který je na stejném místě v zavřeném stavu je ještě AI tlačítko. Umístění není za mě úplně ideální, trochu se mi pletlo s tlačítky pro hlasitost jakkoliv má vroubkovaný povrch a naštěstí na jeden stisk nic nedělá a ani nemůže dělat.
Nastavení tlačítka hledejte v české lokalizaci pod názvem “Klíč AI”, což není nejšťastnější překlad. Pak lze nastavit dvě stisknutí na akci dohnat zmeškané notifikace (AI shrnutí) a nebo naslouchání (záznam zvuku s následnou AI analýzou). Na podržení lze nastavit jen aktivaci Moto AI. A nebo žádnou akci. To je za mě trochu škoda, protože jste nuceni používat Moto AI, která nemá podporu češtiny. Můžete se ji česky zeptat, ona vám rozumí, ale odpoví anglicky.
Přitom na odemykací tlačítko a jeho dlouhé stisknutí si lze nastavit Gemini nebo Moto AI. Toto omezení tak nechápu u tlačítka AI.
Stylus Moto Pen Ultra
Zatímco Samsung v poslední generaci odebral podporu pro externí stylus prý údajně také kvůli zeštíhlení telefonu, Motorola na to jde jinak. Stylus podporují oba displeje včetně toho vnitřního a přitom je telefon v podstatě stejně tenký jako Fold7. Není sice integrovaný v samotném těle zařízení, ale na rozdíl od korejského výrobce ho najdete přímo v balení jako externí tenkou krabičku. Ta má vespod konektor USB-C, a tak je jednou za čas nutné stylus dobít.
Zobrazovací panel
Hned po prvním uchopení mě překvapily barvy displeje. Jsou totiž ve výchozím nastavení netradičně živé a doporučuji si je v nastavení přepnout na realistické zobrazení.
Hardware
Uvnitř tepe Snapdragon 8 Gen 5. Všimnete si chybějícího slovíčka Elite, není tu tak ten nejvýkonnější čip co Qualcomm má. Při spuštění benchmarku zhruba odpovídá loňskému top procesoru Snapdragon 8 Elite. Operační paměti má telefon naopak vskutku na rozdávání. V Česku se totiž prodává zatím jen verze s 16GB pamětí a 512GB úložištěm. Vzhledem k aktuální paměťové krizi je to vlastně skvělá zpráva.
Specifikace Motorola Razr Fold
- displej:
- vnitřní: 8,09 palce, 2K LTPO, poměr stran 8:7,2, rozlišení 2484 x 2232 pixelů, 120 Hz, až 6200 nitů
- vnější: 6,6 palce, pOLED, poměr stran 21:9, rozlišení 2520 x 1080 pixelů, 165 Hz, až 6000 nitů, Corning Gorilla Glass Ceramic 3
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X + RAM Boost
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- operační systém: Android 16
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA , f/1,6 , 2,44 µm Ultra Pixel , Omni-directional All-pixel focus , 3,5° OIS , Multi-spectral 3-in-1 light sensor , Dolby Vision recording )
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, ohnisková vzdálenost 12 mm , 1,28 µm Quad Pixel , zorné pole 122° , f/2,0 , Auto focus , Macro )
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom a 100x Super Zoom , Sony LYTIA 600 , ohnisková vzdálenost 71 mm , 1,6 µm Quad Pixel , Macro , OIS )
- přední: 32 Mpx (vnější, 1,28 µm Quad Pixel , f/2,4 ) + 20 Mpx (vnitřní, 1,22 µm Quad Pixel , f/2,4 )
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA , f/1,6 , 2,44 µm Ultra Pixel , Omni-directional All-pixel focus , 3,5° OIS , Multi-spectral 3-in-1 light sensor , Dolby Vision recording )
- odolnost: IP48 a IP49
- čtečka: čtečka otisků prstů
- audio: Stereo reproduktory s Dolby Atmos , ladění Sound by Bose
- konektivita: 5G Sub-6 , 4G LTE , 3G , 2G , GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC , USB Type-C
- rozměry a hmotnost:
- otevřený: 144,46 x 160,05 x 4,55 mm
- zavřený: 160,05 x 73,6 x 9,89 mm
- hmotnost 243 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh , 80W TurboPower nabíjení , 50W bezdrátové nabíjení , 5W reverzní nabíjení
Výdrž baterie
Uvnitř najdeme křemíkovo-uhlíkovou baterii o kapacitě krásných 6000 mAh. To je při srovnání s Fold7 vskutku hodně, ten má jen 4400 mAh. Na druhou stranu nový Honor Magic V6 nabízí dokonce 6600 mAh. Přitom všechny tyto telefony jsou v podstatě stejně velké. V praxi bych se z mojí zkušenosti nebál ohodnotit výdrž jako velmi dobrou a neměl jsem problém přežít dva nabité dny.
Drátem lze nový Razr Fold nabíjet výkonem 80 W a bezdrátově potom 50 W. Tam ale potřebujete speciální nabíječku, standard Qi2 s magnety chybí.
Fotoaparát
Na zádech najdeme hned tři fotoaparáty, přičemž potěšující zprávou je fakt, že tu máme také periskopický teleobjektiv. Ono celkově tahle sestava se nemá za co stydět a patří mezi to nejlepší mezi ohebnými telefony. Najdeme tu tři 50Mpx snímače, přičemž mě zaujal i ten ultra širokoúhlý. Ten má totiž široký záběr 122 stupňů. Teleobjektiv nabízí trojnásobné přiblížení, což není tolik, ale vzhledem k rozlišení senzoru se dostanete na 6násobné bezztrátové přiblížení. Hlavní snímač má velikost 1/1,28“, a je podobně velký jako třeba na S26 Ultra nebo iPhone 17 Pro Max.
V realitě jsou výsledné snímky moc povedené. Líbí se mi především celkové barevné naladění, které opravdu věrně odpovídá realitě. Občas jsou možná fotky maličko více kontrastní, ale to vůbec nevadí.
Nahrávání videa probíhá maximálně v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Tím lze nahrávat ale jen na hlavní snímač, což je poměrně běžné. Rozumnější volba je 4K 60 fps, kde mě ale za horšího světla zklamal nižší frame rate z ultra širokoúhlého snímače. Celkově i přepínání mezi objektivy by mohlo být plynulejší. Občas tam navíc jakoby probleskne bílý obraz, což je hezky vidět na videu níže.
Software
Pochvalu zaslouží výrobce za prodloužení softwarové podpory, jelikož neměl dříve standardem sedm let. Dnes opravdu slibuje 7 let velkých aktualizací a bezpečnostní pak každý druhý měsíc.
Jak už jsem načal v kapitole o AI tlačítku, Moto AI stále nemá češtinu. Tím její užitečnost v našich podmínkách značně klesá. Díky umělé inteligenci lze také generovat tapety. To není nic nového, konkurence to umí běžně také nějaký pátek. Co mě tady ale překvapilo, je limit na pět generování tapet denně. To není moc a ještě jsem to jinde neviděl.
Zhodnocení
Motorola Razr Fold bych ohodnotil jako povedený vstup tohoto výrobce mezi větší skládačky. Konstrukce je v podstatě stejně tenká, jen fotoaparát z těla vystupuje poměrně patrně. Líbí se mi, že i zde si Motorola drží svůj designový jazyk a příjemná záda to potvrzují. Potěšila mě podpora stylusu, který je navíc součástí balení. Pochvalu zaslouží i fotoaparát, který mezi skládačky patří mezi to nejlepší. Máme tu také štědrou operační paměť a novou křemíkovo-uhlíkovou baterii, takže i výdrž baterie je velmi dobrá.
Mezi negativa bych pak zařadil pár detailů týkající se umělé inteligence. Ta totiž neumí česky a přitom má navíc vlastní tlačítko, které ani nelze přemapovat na jinou AI. Nepotěšil mě také fotoaparát při nahrávání videa, přepínání mezi objektivy není úplně dokonalé.
Přesto vše si myslím, že se jedná o skvělou konkurenci pro Samsung a Honor. Jsem rád, že tu máme dalšího hráče v této kategorii a na podzim bude souboj ještě zajímavější.
Doporučená cenovka je sebevědomá, startuje na 49 999 Kč. Jak to tak ale dnes už bývá, výrobce připravil akci a zatím do 28.června lze sehnat Rarz Fold za 42 999 Kč a k tomu dostanete sluchátka Motorola Moto Buds Loop.
Klady:
- kvalitní konstrukce s příjemnou texturou zad Diamond Piqué;
- vysoká kapacita baterie 6000 mAh zajišťující velmi dobrou výdrž;
- výborná sestava fotoaparátů včetně periskopického teleobjektivu;
- stylus součástí balení;
- velkorysá operační paměť 16 GB RAM;
- 7 let aktualizací.
Zápory
- Moto AI postrádá podporu češtiny;
- výrazně vystupující modul fotoaparátu způsobující nestabilitu na stole;
- nepraktické umístění AI tlačítka, které se plete s ovládáním hlasitosti;
- občasné problémy s plynulostí přepínání objektivů při natáčení videa.
Standardní ceny
- Razr Fold bude k dispozici za cenu 49 999 Kč (do 28. 6. 2026 42 999 Kč).
- Razr Fold, součást kolekce FIFA World Cup 26, za cenu 59 999 Kč (do 28. 6. 2026 52 999 Kč).
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