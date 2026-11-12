O2 láká na spuštění 5G+, tedy čistokrevné 5G

Vidíte na svém mobilním telefonu již nějakou dobu 5G připojení k mobilní síti? Tak vězte, že se nejednalo a nejedná o plnohodnotné 5G. Jedná se o verzi 5G NSA, tedy Non-Standalone. Nefunguje sama o sobě a páteř je založená na LTE, tedy 4G. Až nyní zde máme prvního operátora, který spouští plnohodnotné nebo čistokrevné 5G (SA – Standalone).
5G+ od O2
O2 muselo zvolit označení 5G+, jelikož do této chvíle používalo označení 5G, ale až nyní zde máme nasazení 5G SA, tedy sítě, která již nepotřebuje ke svému chodu 4G/LTE. Dobrou zprávou je, že rozšiřování nebude postupné. Již nyní je na celém území na místech, kde bylo do této chvíle původní 5G.
V základu asi běžný zákazník nic nepocítí. V praxi ale může těžit z rychlejší sítě, která je navíc stabilnější a efektivnější. Naštěstí to není jediná změna. Součástí modernizace je i podpora pro Voice over New Radio (VoNR), tedy možnost volání přes 5G. Díky tomu se mobil nemusí přepínat na nižší technologie. Zde je ale nutná podpora ze strany mobilních telefonů. Pokud nemáte mobil s VoNR, tak se jednoduše při volání přepne na starší technologii, což mu bude chvilku trvat.
„Zásadní rozdíl oproti dosavadní 5G síti spočívá v její architektuře. Zatímco původní 5G NSA využívá pro řízení služeb také infrastrukturu 4G, technologie 5G Standalone staví na samostatném 5G jádru. Díky tomu může síť efektivněji řídit přenos dat, nabídnout rychlejší odezvu a otevřít cestu k pokročilejším službám, jako jsou privátní mobilní sítě nebo vyhrazení síťové kapacity pro konkrétní využití,“ říká Jan Hruška, technický ředitel O2.
Jestli máte kompatibilní zařízení a i SIM kartu, měli byste v horním status baru vidět jednoduše 5G+. U podpory volání přes 5G je situace obdobná, v horní liště uvidíte VoNR nebo Vo5G.
Podporu SIM karty lze zkontrolovat v aplikaci Moje O2 v sekci Moje služby / Nastavení / SIM karta. Další možností, jak ověřit kompatibilitu telefonu a SIM karty, je ověření pomocí USSD kódu. Stačí zadat kód *105*# do číselníku telefonu a stisknout zelené tlačítko pro volání. Zákazník následně obdrží krátkou informaci, zda jeho telefon a SIM karta splňují podmínky pro využívání 5G+.
Zdroj: Tisková zpráva
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