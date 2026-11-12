Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard

• 12. 11. 2026#Android #iOS
Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard

Zdroj: Wired

Dalo se očekávat, že bude pouze otázkou času, než se velké AI společnosti začnou poohlížet po oblastech, ve kterých by bylo možné naplno využít jejich AI modely. Anthropic se rozhodl svůj Claude vybavit kancelářskými nástroji a chce se zaměřit kromě programování i na další oblasti. Společnost představila Claude Meetings, Claude Sheets a Claude Whiteboards, které doplňují stávající nástroje jako Docs, Slides, Design nebo Motion.

Claude zvládne schůzky, tabulky i brainstorming

Claude Meetings je v podstatě taková obdoba Copilot facilitátora v Teams. Dokáže se připojit ke schůzce a automaticky z ní pořizovat poznámky. Claude Sheets je zase funkce zaměřená na práci s tabulkami, která pomůže s analýzou a úpravou a v neposlední řadě funkce Whiteboards nabídne sdílenou plochu pro práci na projektech a sdílení nápadů a myšlenek. Anthropic také názorně předvedl možnost převést prezentaci do krátké videoprezentace. Funkce Sheets a Whiteboards jsou nyní v beta verzi dostupné ve všech placených plánech. Meetings je určena pro předplatitele tarifů Team a Enterprise. Funkce Claude Data, dříve známá jako Claude Dashboards, je nově dostupná pro všechny platící uživatele.

claude

Zdroj: Dotekomanie.cz

Anthropic představuje také další novinku, kterou jsou interaktivní konektory. Skrze ně lze používat některé externí služby přímo v prostředí Claude bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Mezi podporované služby patří například Adobe, HubSpot nebo Atlassian. Uživatel si může například otevřít editor PDF od Adobe nebo sledovat marketingovou kampaň v HubSpotu přímo v rámci prostředí Claude.

Zdroj: theverge.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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