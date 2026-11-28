Zdroj: GPT-Images
Aplikace Edits, která slouží k tvorbě a úpravě videí především pro sociální sítě Facebook a Instagram, přichází s významnou aktualizací, Asi nejzásadnější novinkou je plnohodnotné rozhraní pro iPady, ale v seznamu jsou také pokročilé nástroje pro práci s barvami, rychlejší střih videí nebo nové kreativní prvky. Vylepšení se zaměřují především na efektivnější práci s videem přímo v mobilu, nebo nově i na tabletu.
Edits na iPadu nabídne pohodlnější střih a práci s barvami
Nová verze přináší prostředí přizpůsobené větším displejům iPadů. Uživatelé získají více prostoru pro časovou osu s několika stopami, náhled upravovaného videa i jednotlivé nástroje. Střihání videa se tak stává mnohem pohodlnějším než na menším displeji telefonu. Praktickou novinkou je také možnost oříznout video ještě před jeho načtením do časové osy. Uživatel si vybere pouze konkrétní část videa a nemusí pak pracně odstraňovat nepotřebné části. Vylepšení se dočkalo také automatické generování titulků, které nyní probíhá na pozadí. Během jejich vytváření tak lze pokračovat v dalších úpravách.
Zajímavou novinkou pro pokročilejší tvůrce je experimentální podpora vlastních LUT souborů ve formátu .cube. Ty umožňují aplikovat přednastavené barevné úpravy a sjednotit vzhled záběrů. V sekci Labs na iOS přibyla také podpora převodů barev z logaritmických profilů, které se používají při natáčení videa s větším prostorem pro následné úpravy barev. Edits zároveň rozšiřuje nabídku kreativních nástrojů. Ve spolupráci s tvůrcem Vic Gaibarem přidává tři nové barevné filtry Saudade, Cafuné a Borogodó. K dispozici je také více než 1 600 nových samolepek, v kterých lze vyhledávat podle kategorií.
Další vylepšení se týká funkce Edits Assistant, která nově dokáže pracovat přímo s nahranými fotografiemi a videoklipy. Na základě jejich obsahu může navrhovat kreativní nápady, zajímavá intra pro videa nebo doporučení pro další úpravy. Tato funkce je však zatím dostupná pouze uživatelům ve USA. Ostatní novinky přicházejí v rámci aktualizace s číslem sestavení 457.0.
Zdroj: fonearena.com
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