Český e-shop SmartyDům.cz nabízí skladové zásoby chytrého zabezpečení Smoot Air s okamžitým odesláním. K dispozici jsou řešení od upravitelných cylindrických vložek až po venkovní chytré kliky. Níže naleznete výběr zlevněných modelů.
Chytré cylindrické vložky (snadná montáž bez vrtání)
Přechod na chytré zamykání nevyžaduje nutně nevratné zásahy do dveří. Cylindrické vložky Smoot Air umožňují snadnou instalaci a přináší flexibilitu v podobě odemykání PIN kódem, čipem, smartphonem či biometricky, přičemž je zachována možnost použití mechanického klíče.
- Chytrý zámek Smoot Air K1 s klávesnicí (-33 %)
- Bezklíčové odemykání (PIN, čip, telefon, klíč), upravitelná vložka
- Chytrý zámek Smoot Air T30 (-31 %)
- Automatické zamykání a 5 metod přístupu včetně čtečky otisků prstů
- Chytrý zámek Smoot Air X1 s čtečkou otisků a klávesnicí (-16 %)
- Snadná instalace, komplexní biometrie a dvě nouzová řešení napájení
- Další slevy najdete zde
Chytré kliky a schránka na klíče
Pro specifické potřeby sdílení přístupu do pronájmů, kanceláří nebo venkovních prostor slouží chytré kliky s vysokým stupněm krytí a bezpečnostní schránky. Modely kombinují odolnost proti povětrnostním vlivům s pokročilými funkcemi, jako je integrovaný videozvonek.
- Chytrá schránka na klíče Smoot Air Keybox Pro (-30 %)
- Voděodolné zpracování, sdílení klíčů přes otisk, PIN, kartu či aplikaci
- Chytrý zámek Smoot Air Lock Pro (-22 %)
- Chytrý přístupový systém s vestavěným videozvonkem a kamerou
- Chytrá klika Smoot Air Lock Plus černá (-16 %)
- Univerzální provedení, krytí IP66, výdrž baterií více než 10 měsíců
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Kompletní sortiment zabezpečovací techniky je dostupný na webu SmartyDům.cz. Chytrá řešení pro moderní a bezpečný domov.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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