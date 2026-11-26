Zdroj: Dotekomanie.cz
Meta představila novou komunikační aplikaci Direct, která osamostatňuje chat z Instagramu do separátního prostředí. Navíc ani není potřeba mít instagramový účet. O úspěchu rozhodnou uživatelé, ale zatím má své limity. Co ale asi ocení více lidí, je novinka týkající se Stories, tedy dočasných příběhů.
Další komunikační nástroj od Mety? Direct se zaměřuje na chat bez nutnosti mít Instagram
Editovatelné Stories
Dočasné příběhy mají zpravidla nastavené jasné mantinely. Zveřejněný obsah se zneviditelní po 24 hodinách, může obsahovat video nebo i fotky, přičemž vše jde doplnit o text, emotikony a například i hudbu. Pokud jste ale udělali chybu třeba v textu, tak jste ji mohli nechat na očích všem, nebo smazat původní Stories a začít tvořit znovu.
To se mění s novou aktualizací, která přidává možnost editování. Ukrývá se pod třemi tečkami při zobrazení příběhu. Zde stačí vybrat možnost pro úpravy a pak editovat text, hudbu, nálepky a i nakreslené prvky. Hodí se to nejen na opravu chyby v textu, ale také si můžete vyměnit hudbu, což je rozhodně dobrá možnost.
Samozřejmě má tato funkce své omezení. Editovat dočasný příběh můžete jen do 15 minut od zveřejnění, pak zmizí tato možnost. Současně při editaci nepřicházíte o zhlédnutí nebo lajky, všechny statistiky zůstávají. Pokud funkci ještě nemáte na svém mobilu, musíte si jednoduše počkat, až ji Instagram doručí. Většinou se totiž šíří ve vlnách.
Zdroje: instagram.com, 9to5mac.com
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