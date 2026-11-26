Bezdrátová sluchátka přes hlavu (ANC)
Náhlavní modely s aktivním potlačením hluku představují ideální volbu pro nerušenou práci v kanceláři i komfortní cestování. Současná nabídka přináší výrazná cenová zvýhodnění u prémiových i cenově dostupných modelů.
- Sonos Ace Black (-50 %) – Prémiová bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC), uzavřenou konstrukcí, Bluetooth 5.4, USB-C a výdrží až 30 hodin.
- JBL Tour One M3 Black (-47 %) – Vlajková sluchátka okolo uší s ANC, 40mm měniči, Hi-Res audiem, kodekem LDAC/LC3 a špičkovou výdrží až 70 hodin.
- JBL Live 770NC černá (-41 %) – Oblíbená náhlavní sluchátka s ANC, 40mm měniči, Bluetooth 5.3, režimem Ambient Sound a výdrží až 65 hodin.
- Sony Noise Cancelling WH-1000XM4C, černá (-28 %) – Osvědčená sluchátka s pokročilým ANC, podporou Hi-Res audia, kodeku LDAC a funkcí Multipoint.
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True Wireless sluchátka (do uší a open-ear)
Kompaktní sluchátka do uší zajišťují maximální svobodu pohybu, ať už při sportu, nebo každodenním pohybu ve městě. Výběr zahrnuje modely s pokročilým potlačením hluku i otevřenou konstrukcí pro lepší vnímání okolí.
- Niceboy Pins 4 PRO Black (-50 %) – Dostupné True Wireless špunty s ANC, 13mm měniči, Bluetooth 5.4, odolností IP54 a celkovou výdrží až 48 hodin.
- JBL SENSE LITE Black (-46 %) – Open-ear sluchátka za uši s otevřenou konstrukcí, 18mm měniči a výdrží až 32 hodin pro bezpečný pohyb venku.
- soundcore Liberty 4 Pro Black (-41 %) – Špuntová sluchátka s ANC, 10,5mm měniči, podporou kodeku LDAC a výdrží až 40 hodin.
- Samsung Galaxy Buds3 FE černé (-35 %) – Bezdrátové špunty s ANC, 11mm měniči, Bluetooth 5.4, zvýšenou odolností IP54 a výdrží až 30 hodin.
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Mobilní a přenosné Bluetooth reproduktory
Odolné Bluetooth reproduktory poslouží jako univerzální zdroj zvuku na cestách, výletech nebo při venkovním posezení. Mezi zlevněnými produkty vynikají kompaktní modely se zvýšenou ochranou proti vodě a prachu.
- Sony ULT FIELD 1 černá (-41 %) – Kompaktní Bluetooth 5.3 reproduktor s výraznými basy, odolností IP67 a výdrží až 12 hodin.
- Bang & Olufsen Beosound EXPLORE Bonfire Orange (-35 %) – Prémiový outdoorový reproduktor s výkonem 60 W, voděodolností IPX7 a výdrží až 27 hodin.
- JBL Charge Essential 3 (-33 %) – Přenosný reproduktor (40 W) s odolností IP67, funkcí True Wireless Stereo a podporou kodeku LC3.
- soundcore Boom 2 Black (-33 %) – Výkonný přenosný reproduktor (80 W) s aktivním subwooferem, voděodolností IPX7 a výdrží až 24 hodin.
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Party reproduktory
Pro ozvučení větších akcí, zahradních oslav či karaoke jsou nezbytné party reproduktory s vysokým výkonem. Slevová akce přináší zařízení s bohatou konektivitou a integrovanými světelnými efekty.
- soundcore Rave 3S černý (-38 %) – Aktivní party Bluetooth 5.3 reproduktor s výkonem 200 W, podporou Multiroom a odolností IPX4.
- Niceboy Party Boss 2 (200W) (-33 %) – 200W party reproduktor dodávaný s bezdrátovým mikrofonem, dálkovým ovladačem a FM rádiem.
- Sony ULT TOWER 5, černá (-30 %) – Velký 300W party reproduktor (LDAC/AAC/SBC) s bohatou konektivitou včetně XLR pro maximální výkon a basy.
- LAMAX PartyGo1 (-29 %) – Dostupný 100W party reproduktor s odolností IP67, AUX vstupem a výdrží až 20 hodin.
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Domácí, PC a Hi-Fi reproduktory
Zlepšení zvukového projevu počítače či televizoru obstarají aktivní stereo sestavy a soundbary. Milovníci věrného poslechu naopak ocení snížené ceny u výkonných regálových reproduktorů a subwooferů.
- Logitech Speakers Z150 Black (-33 %) – Kompaktní aktivní 2.0 stereo reproduktory k počítači s jednoduchým připojením a ovládáním.
- YAMAHA NS-SW100 černý (-27 %) – Aktivní 100W Hi-Fi subwoofer s frekvenčním rozsahem 25–180 Hz pro kvalitní basový základ.
- Creative Stage Pro (-25 %) – Kompaktní 2.1 sestava k PC i TV (160 W) s Dolby Digital Plus, HDMI, USB a Bluetooth připojením.
- EDIFIER R2750DB MKII hnědé (-22 %) – Aktivní 3pásmové regálové Hi-Fi reproduktory (144 W RMS) s Hi-Res audiem a bohatými vstupy vč. optiky a HDMI.
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