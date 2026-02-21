Threads usnadňuje sdílení na Instagram Stories: Nová funkce pro uživatele

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední velká změna kolem sociální sítě Threads přišla nedávno a nenadchla v podstatě většinu uživatelů. I na této platformě zprovozní společnost meta svůj reklamní systém, který je znám z Facebooku, hlavně kvůli podvodným reklamám. Dnes zde ale máme drobnou novinku, která potěší ty, kteří používají i Instagram.
Stírání hranic
Threads je ve své podstatě textovější verzí Instagramu. Sice se nemělo jednat o konkurenci pro X, ale tak trochu supluje tuto službu, byť publikum je trochu jinak složené. Threads je napojeno na Instagram od svého začátku, byť některé funkce jsou oddělené, jako třeba soukromé zprávy.
Také lze již nějakou dobu sdílet příspěvek z Threads do dočasného příběhu na Instagramu. Do této chvíle bylo spojeno s touto činností přeskočení do druhé aplikace, ale to již není nutné, jak představuje zástupce této sítě. Nově totiž můžete vytvořit dočasný příběh na Instagramu z přímo z aplikace Threads, a to ji neopustíte.
Výše je samotné rozhraní, ale jak si můžete všimnout, sdílení je velmi jednoduché. To je sice výhoda pro některé, ale na druhou stranu nemůžete obohatit Stories o cokoliv dalšího. Naštěstí se i tak nabízí možnost dodatečného otevření editoru v Instagramu.
