OnePlus Nord 6 | Zdroj: OnePlus
Společnost OnePlus na začátek příštího roku plánuje oživení známé řady Nord, kam naposledy letos v dubnu dorazil zástupce nesoucí název Nord 6. Připravovaný nástupce o sobě dává vůbec poprvé vědět prostřednictvím úniku, který odhaluje jeho podobu a doprovází jej několik prvků výbavy. Nový model Nord 7 neprojde navenek výraznou aktualizací, což by se mohlo týkat i vnitřní sestavy.
Nic velkého
Podle vydané zprávy a zveřejněných fotografií můžeme očekávat plochý displej založený na Super AMOLED technologii. U něho nasadí 144Hz obnovovací frekvenci. Za pozornost také stojí tenké rámečky po celém obvodu a proděravěný otvor pro selfie kamerku. Hardwarovou stránku má zastupovat osmijádrový procesor Dimensity 8500 z dílny MediaTeku přinášející podporu 5G sítí.
Celkovou výdrž by měl udávat bateriový článek o velikosti 9 000 mAh, k němuž výrobce připojí technologii rychlého 80W nabíjení přes USB-C kabel. V zadní části je sice nasazen stejný ostrůvek pro dva objektivy fotoaparátu s LED bleskem, ale až největší novinkou bude RGB dioda ve svislé poloze.
Sedmou generaci telefonu lze vyhlížet v prvním čtvrtletí příštího roku, takže do té doby ještě vyjdou další upřesňující úniky. Poslední Nord 6 je mimochodem dostupný i u nás a ani u dnešního případu by tomu nemuselo být jinak.
EXCLUSIVE: ✨
OnePlus Nord 7, with a vertical RGB light inside the camera module.
🔋 9000mAh battery
🔳 Dimensity 8500
📱 144Hz Super AMOLED display
🔌 80W wired charging https://t.co/FXe88QZAcH
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 24, 2026
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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