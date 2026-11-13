Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

• 13. 11. 2026#Aplikace #iOS
Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Edits, která byla dosud dostupná především na mobilních telefonech, nyní nabízí plnohodnotné desktopové prostředí s pokročilými funkcemi pro střih a úpravu videí také pro počítače Mac od Applu. Uživatelé desktopové aplikace mohou nyní pracovat s více zvukovými a obrazovými stopami, upravovat barvy nebo exportovat výsledná videa bez přidaného vodoznaku.

Edits na Macu nabídne přesnější střih a pokročilé nástroje

Nová desktopová verze vychází z mobilní aplikace, ale na desktopu nabídne větší pracovní plochu. Tvůrci mohou kombinovat několik videoklipů, zvukových stop, vizuálních efektů a hudby z dostupné knihovny. Významnou novinkou je pak časová osa obsahující více stop s podporou klíčových snímků, které umožňují vytvářet plynulé animace a přechody. Aplikace také zobrazuje přesné zvukové křivky, takže lze jednotlivé střihy lépe synchronizovat s hudbou. Stejně jako v mobilní verzi aplikace mohou uživatelé hotová videa exportovat bez přidaného vodoznaku a nahrávat přímo na Instagram.

Instagram Edits

Zdroj: Instagram

Meta představila doplněk Edits začátkem minulého roku jako konkurenční alternativu k aplikaci CapCut, kterou vyvíjí čínská společnost ByteDance. Nástroj si postupně získává oblibu uživatelů a podle Meta již překročil hranici 50 milionů aktivních uživatelů. Meta zároveň připravuje další vylepšení desktopové verze. Jednou z plánovaných funkcí je možnost plynule přecházet mezi Macem a mobilní aplikací při práci na stejném projektu.

Zdroj: engadget.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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