Aplikace Edits od Instagramu je nově dostupná pro všechny [aktualizováno]

Zdroj: App Store
Aktualizováno 11. 6.
Meta vydala novou verzi aplikace Edits pro editování videa. Láká na hlavní novinku, kterou je AI asistent, který má být nápomocný při samotné tvorbě. Dokonce jsme se dočkali oznámení, že se chystá i desktopová verze, ale zatím není známo přesné datum. Co se týče mobilní verze, tak je zde i nově záložka beta pro experimentální funkce, které si lze vyzkoušet. Jak ale vidíme, došlo také na zrušení jakéhokoliv omezení a můžete si aplikaci instalovat. Jen upozorňujeme, že je nutný Instagram účet.
Aktualizováno 22. 4.
Po třech měsících od uvedení nakonec Instagram představil Edits i pro Android. Jednou z výhod je podpora i 4K rozlišení a absence jakéhokoliv vodoznaku, přičemž sdílení není omezené jen na Instagram.
Původní článek 21. 1.
Instagram se připravuje na spuštění nové aplikace s názvem Edits, která má oslovit uživatele hledající profesionálnější nástroje pro tvorbu videoobsahu. Podle šéfa Instagramu Adama Mosseriho bude Edits zaměřena na tvůrce obsahu, čímž se odlišuje od populární aplikace CapCut od TikToku.
Nová aplikace Instagramu – Edits, co nabídne?
Edits slibuje kompletní sadu kreativních nástrojů, které umožní uživatelům upravovat videa přímo na mobilních zařízeních. Mezi hlavní funkce aplikace patří:
- Vyšší kvalita nahrávek
- Sdílení draftů pro pozdější úpravy
- Přístup k trendové hudbě a zvukům
- Inspirace z populárních videí a návrhy na tvorbu
- Statistiky výkonu pro lepší pochopení úspěšnosti videí
Mosseri zdůraznil, že Edits se zaměří na AI nástroje pro úpravy videí, přičemž poskytne nové možnosti analýzy, díky kterým tvůrci zjistí, proč jejich videa fungují nebo naopak selhávají. Výhodou oproti CapCut má být absence vodoznaků na exportovaných videích, což uživatelé jistě velmi ocení.
Kdy bude Edits dostupná?
Aplikace Edits zatím není oficiálně spuštěna, ale uživatelé iOS si ji mohou předobjednat v App Store. Verze pro Android je podle Mosseriho v přípravě a její spuštění se očekává krátce po vydání na iOS. Zatímco App Store uvádí dostupnost 13. března, Mosseri naznačil, že se aplikace může objevit už během února.
Reakce na TikTok a CapCut
Oznámení aplikace Edits přišlo v době, kdy byly aplikace TikTok a CapCut krátkodobě nedostupné v USA. Tento výpadek způsobil nejistotu mezi uživateli a otevřel prostor pro konkurenční platformy. Mosseri však zdůraznil, že vývoj aplikace Edits probíhá již několik měsíců a že jejím cílem není být pouhou kopií CapCut. „Edits bude sloužit spíše jako nástroj pro sledování a realizaci nápadů než jen pro používání šablon,“ uvedl Mosseri.
Zdroje: engadget.com, 9to5google.com, techcrunch.com
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