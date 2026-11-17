Huawei Mate X8 | Zdroj: GSMArena
Společnost Huawei má po roční odmlce připraveného nástupce za model Mate X7 z listopadu loňského roku. Čínský producent přichystal tiskovou konferenci na úterý 24. listopadu, kdy poznáme mobilní novinku s názvem Mate X8. Poslední dostupné informace naznačují řadu novinek, přičemž se hlavně ukážou větší displeje, výkonnější procesor a delší výdrž baterie.
Nemá čím zklamat
Huawei Mate X8 by se měl uvnitř dočkat 8,15palcového displeje a 6,5palcového displeje z venkovní strany. Jejich dodávku má přesněji obstarat firma BOE. Hlavní výkon zajistí čipset Kirin 9050 Pro z dílny HiSilicon. Zatímco standardní verze nabídne paměťové konfigurace ve složení 12 + 256/512 GB, tak speciální sběratelská edice potěší 16GB pamětí RAM a 512GB/1TB interním úložištěm.
Velký kruhový modul v zadní části zabírají čtyři objektivy fotoaparátu podporované vlastním systémem XMAGE. Zde je prozatím potvrzen hlavní 50MPx objektiv a 50MPx periskopický teleobjektiv. Sběratelská edice může přinést podporu přídavného fotoaparátu Ruiying Z10, který již známe z aktuální řady Mate 90.
Posledním dílkem do dnešní skládačky se stává bateriový článek o velikosti minimálně 6 000 mAh. Nakonec ostatní detaily zjistíme po 24. listopadu, ale případní zájemci si mohou začít vybírat z pětice barevných provedení – bílé, černé, červené, fialové, zelené.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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