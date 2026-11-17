Internetový obchod Alza.cz zlevnil širokou škálu moderních pomocníků do domácnosti a chytré elektroniky. V aktuální nabídce se slevy u vybraných modelů vyšplhaly až na polovinu původní ceny. Výhodněji lze pořídit nejen vybavení pro zdravější vaření a přípravu kávy, ale také chytré váhy pro sledování tělesné kondice či pokročilý outdoorový exoskelet.
Horkovzdušné fritézy a multifunkční hrnce
Moderní kuchyňské spotřebiče dokážou výrazně zkrátit dobu přípravy pokrmů a omezit množství použitého tuku. V akci se objevily jak tiché horkovzdušné fritézy s průhledným oknem, tak víceúčelové hrnce s digitálním ovládáním a desítkami přednastavených programů.
- Siguro MP-F300DY ClayCook Pro (-50 %)
- SENCOR SFR 6900BK (-50 %)
- Tefal EY5728E1 Easy Fry Silence (-50 %)
- SENCOR SFR 9400WH (-48 %)
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Rýžovary pro snadnou přípravu příloh
Automatické rýžovary usnadňují každodenní vaření příloh, luštěnin, polévek nebo obilných kaší bez nutnosti neustálého hlídání. Zlevněné modely nabízejí nepřilnavé povrchy, automatické programy i speciální režimy pro snížení obsahu sacharidů v rýži.
- Lauben Low Sugar Rice Cooker 3000WT (-38 %)
- ETA Granellino 4131 90000 (-37 %)
- SENCOR SRM 1600WH (-35 %)
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Automatické kávovary
Milovníci čerstvě namleté kávy mohou vybírat z několika plně automatických kávovarů zavedených značek. Zlevněné přístroje lákají na dotykové displeje, optimalizaci extrakce espressa i jednoduchou přípravu mléčných specialit stiskem jediného tlačítka.
- SIEMENS TP511R01 EQ500 classic (-47 %)
- KRUPS EA910B10 Sensation C50 (-30 %)
- Saeco GranAroma SM6582/30 (-30 %)
- BEKO Caffé Experto CEG 7302 B (-29 %)
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Chytré osobní váhy
Diagnostické osobní váhy dokážou kromě samotné hmotnosti vyhodnotit i podíl tělesného tuku, svalové hmoty či vody v těle. Naměřené hodnoty se synchronizují s mobilními aplikacemi, což usnadňuje dlouhodobé sledování pokroků při úpravě životosprávy.
- Naipo O’Yeet BS-OY02 Šedá (-42 %)
- ETA Vital Body 678090000 (-40 %)
- EMOS GoSmart Digitální osobní váha EV112 (-33 %)
- TrueLife FitScale W7 BT White (-33 %)
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Další zajímavé výběry
Z technologických novinek mimo běžné domácí spotřebiče zaujme pokročilý exoskelet Hypershell X Pro 800 W černý (-25 %), který využívá chytré senzory, algoritmy umělé inteligence a 800W motor k podpoře pohybu v náročném terénu i při chůzi se zátěží.
Pro rodiče nejmenších dětí je pak v nabídce zlevněná chytrá ponožka se zdravotní certifikací Owlet Dream Sock 0-18 měsíců (Zelená) (-20 %), jež během spánku kontinuálně monitoruje tepovou frekvenci a hladinu okysličení krve miminka.
Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuálních akcí je k dispozici přímo na stránkách obchodu Alza.cz.
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