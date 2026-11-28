Huawei Mate 90 Air | Zdroj: Huawei
Dnešní avizovaná tisková konference společnosti Huawei rovněž přinesla nový model s názvem Mate 90 Air, který v produktové nabídce přímo střídá předchůdce z loňského roku. Ovšem klíčových rozdílů mezi oběma telefony opravdu nenajdete mnoho. Vydané zařízení prošlo spíše drobnými změnami, což určitě nepřinutí majitele poslední generace k přechodu na novou.
Samá kosmetika
Huawei Mate 90 Air disponuje 7palcovým LTPO OLED panelem, jemuž náleží Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Vnitřní stránku vyplňuje čipová sada Kirin 9020 z dílny HiSilicon, u které naleznete 12GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256/512GB interní úložiště. Bateriový článek o velikosti 6 500 mAh podporuje technologii rychlého 66W nabíjení.
Sestava zadních fotoaparátů je složena z hlavního 50MPx snímače, kterému záda kryje 12MPx teleobjektiv a 8MPx ultraširokoúhlý senzor. Milovníci selfie snímků si budou muset vystačit s obyčejnou 10MPx kamerkou. Tloušťka konstrukce klesla o 0,02 mm, přičemž to běžný uživatel ani příliš nepocítí. Softwarovým prostředím doprovází vlastní platforma HarmonyOS 7.0.
Nakonec seznam specifikací uzavírá sestava stereo reproduktorů, boční skener otisků prstů a certifikace odolnosti IP69. Prodejní pulty podle očekávání nabídnou tři barevné verze (černou, stříbrnou, zlatou) za velmi odvážnou cenu v přepočtu 16 691 Kč. Vyšší konfigurace vyjde dokonce na 20 029 Kč.
Zdroje: consumer.huawei.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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