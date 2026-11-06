Black Friday na Alza.cz: Chytrá domácnost se slevami až 42 % na osvětlení, zásuvky i zabezpečení

V rámci akce Black Friday odstartoval na Alza.cz velký výprodej chytré elektroniky. Výrazné slevy zasáhly kompletní výbavu pro moderní a úspornou domácnost – od adresovatelných LED pásků a žárovek přes chytré zásuvky s měřením spotřeby až po bezpečnostní kamery a ZigBee senzory. Pro snazší orientaci je výběr rozdělen do tematických kategorií, z nichž každá obsahuje nejzajímavější zlevněné položky.
Chytré žárovky a bodová světla
Základem každé automatizované domácnosti je osvětlení, které umožňuje plynulou regulaci jasu a změnu teploty bílé či barevného spektra. V nabídce jsou zastoupeny běžné patice E27 a E14 i bodové žárovky GU10.
- Xtend Home XTH-LED-E1448T (-31 %)
- Xtend Home XTH-LED-E2711T (-23 %)
- EMOS Chytrá LED žárovka GoSmart svíčka E14 4,8 W (40 W) 470 lm RGB stmívatelná Wi-Fi (-31 %)
- EMOS Chytrá LED žárovka GoSmart A60 E27 9 W (60 W) 806 lm RGB stmívatelná Wi-Fi (-31 %)
- IMMAX NEO LITE SMART LED žárovka E14 6W barevná a bílá WiFi (-31 %)
- TP-Link Tapo L610, smart, GU10, WiFI, white (-23 %)
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Designová, stropní a zahradní svítidla
Kromě klasických žárovek lze za akční ceny pořídit také stylové vintage kousky s viditelným filamentem, výkonná stropní svítidla, zahradní bodovky nebo praktické bezdrátové ovladače pro pohodlné řízení světel bez nutnosti sahat po telefonu.
- MOES Smart Matter Wi-Fi Edison Vintage Bulb, RGB+CW, 4.9W, 350 lm, E27 (-22 %)
- Niceboy SmartBulb RGB E14, 6 W, set 3 ks (-25 %)
- iGET HOME LS1 Smart Light 22 cm 15 W RGB+CCT (-30 %)
- EMOS GoSmart LED bodové, rozšiřující sada, 1 díl, 1,5 W, RGBIC stmívatelné, Wi-Fi (-42 %)
- Yeelight bluetooth ovladač (-32 %)
- Další slevy najdete zde
LED pásky a dekorativní osvětlení
Pro efektní podsvícení televizoru, pracovního stolu nebo venkovní pergoly jsou ideální volbou samolepicí LED pásky a světelné řetězy s odolností proti vlhkosti a podporou barevných scén.
- IMMAX NEO LITE Smart RGBIC+CCTIC, WiFi, 5 m, TUYA, IR dálkový ovladač, Beacon (-39 %)
- MOES Smart Led Strip Light WLS-TD-RGB-EU-PM5M (-23 %)
- LnLED pásek 50 cm (-21 %)
- LnLED pásek 70 cm (-20 %)
- Rabalux Biri 77124 (-19 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré zásuvky s měřením spotřeby
Sledování energetické náročnosti spotřebičů a jejich vzdálené vypínání představuje efektivní cestu k úspoře. Zásuvky v této kategorii nabízejí detailní statistiky v mobilní aplikaci a v některých případech i integrované USB porty s rychlým nabíjením.
- EZVIZ Chytrá zásuvka T30-10E s měřením spotřeby (-20 %)
- Xtend Home XTH-ZA101M (Tuya) (-23 %)
- Xtend Home XTH-ZA101M (Tuya), 2 ks (-23 %)
- IMMAX NEO Nexa vnitřní s kolíkem, typ E, 1x USB, 1x USB-C, PD 20W, WiFi (-30 %)
- TESLA Smart Plug Dual SD300 (-20 %)
- TESLA Smart Plug SP300 3 USB (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré spínače, relé a podpora Matter
Pro hlubší integraci do elektroinstalace a sjednocení chytré domácnosti pod moderní standard Matter poslouží vestavné Wi-Fi moduly, bezdrátová tlačítka a minimalistické zásuvky, které téměř nevyčnívají ze zdi.
- MOES Mini Matter Wifi Smart Switch 1gang (-23 %)
- SONOFF iPlug Gen2 S61s Matter Over WiFi Smart Plug (-21 %)
- IMMAX NEO THIN vnitřní, bez kolíku, typ F, WiFi (-31 %)
- SONOFF RFR2 DIY Smart Switch (-20 %)
- AQARA Wireless Mini Switch T1 (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Senzory pohybu a klimatu
Pokročilá automatizace vyžaduje přesná vstupní data. Mikrovlnné radary přítomnosti osob a pohybová čidla zajistí rozsvícení přesně ve chvíli, kdy vstoupíte do místnosti, zatímco teploměry s vlhkoměrem ohlídají optimální podmínky pro vytápění.
- Philips Smart LED Motion Sensor with Batteries (-30 %)
- SONOFF Zigbee Human Presence Sensor SNZB-06P (-24 %)
- MOES Temperature and humidity probe, ZigBee (-28 %)
- Niceboy ION ORBIS Vibration Sensor (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Bezpečnostní kamery a detektory
Ochrana majetku před vytopením či nezvanými hosty je se slevami v rámci Black Friday mnohem dostupnější. Vnitřní IP kamery s vysokým 2K rozlišením, nočním viděním a detekcí pohybu skvěle doplňuje záplavový senzor pro okamžité varování na telefon.
- BOT Chytrý senzor úniku vody Zigbee ZWL2 (-10 %)
- Trust IPCAM-2900 Indoor (-26 %)
- Xtend Home PTI100 (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Kromě prvků pro přímou automatizaci se do slevové akce dostalo také praktické příslušenství pro čtení a sledování tělesné kondice.
Pro večerní čtení bez rušení okolí skvěle poslouží kompaktní lampička s klipem AlzaPower LRC10 LED Reading Lamp bílá (-36 %), kterou lze snadno připnout na knihu nebo postavit na stůl. Pokud chcete mít detailní přehled o svém těle prostřednictvím mobilní aplikace, zaujmou chytré diagnostické váhy s Bluetooth připojením – Salente SlimFit, osobní fitness Bluetooth váha, černá (-20 %) a ELDONEX BODYFIT PRO Černá (-30 %).
Celou nabídku v rámci akce Black Friday a tisíce dalších zlevněných produktů najdete přímo na e-shopu Alza.cz, kde můžete využít bleskové doručení do AlzaBoxů po celé republice.
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