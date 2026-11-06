Black Friday na Alza.cz: Chytrá domácnost se slevami až 42 % na osvětlení, zásuvky i zabezpečení KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 6. 11. 2026 • 4 minuty čtení#Smart Home
4 minuty čtení#Smart Home
Black Friday na Alza.cz: Chytrá domácnost se slevami až 42 % na osvětlení, zásuvky i zabezpečení

V rámci akce Black Friday odstartoval na Alza.cz velký výprodej chytré elektroniky. Výrazné slevy zasáhly kompletní výbavu pro moderní a úspornou domácnost – od adresovatelných LED pásků a žárovek přes chytré zásuvky s měřením spotřeby až po bezpečnostní kamery a ZigBee senzory. Pro snazší orientaci je výběr rozdělen do tematických kategorií, z nichž každá obsahuje nejzajímavější zlevněné položky.

Chytré žárovky a bodová světla

Základem každé automatizované domácnosti je osvětlení, které umožňuje plynulou regulaci jasu a změnu teploty bílé či barevného spektra. V nabídce jsou zastoupeny běžné patice E27 a E14 i bodové žárovky GU10.

Designová, stropní a zahradní svítidla

Kromě klasických žárovek lze za akční ceny pořídit také stylové vintage kousky s viditelným filamentem, výkonná stropní svítidla, zahradní bodovky nebo praktické bezdrátové ovladače pro pohodlné řízení světel bez nutnosti sahat po telefonu.

LED pásky a dekorativní osvětlení

Pro efektní podsvícení televizoru, pracovního stolu nebo venkovní pergoly jsou ideální volbou samolepicí LED pásky a světelné řetězy s odolností proti vlhkosti a podporou barevných scén.

Chytré zásuvky s měřením spotřeby

Sledování energetické náročnosti spotřebičů a jejich vzdálené vypínání představuje efektivní cestu k úspoře. Zásuvky v této kategorii nabízejí detailní statistiky v mobilní aplikaci a v některých případech i integrované USB porty s rychlým nabíjením.

Chytré spínače, relé a podpora Matter

Pro hlubší integraci do elektroinstalace a sjednocení chytré domácnosti pod moderní standard Matter poslouží vestavné Wi-Fi moduly, bezdrátová tlačítka a minimalistické zásuvky, které téměř nevyčnívají ze zdi.

Senzory pohybu a klimatu

Pokročilá automatizace vyžaduje přesná vstupní data. Mikrovlnné radary přítomnosti osob a pohybová čidla zajistí rozsvícení přesně ve chvíli, kdy vstoupíte do místnosti, zatímco teploměry s vlhkoměrem ohlídají optimální podmínky pro vytápění.

Bezpečnostní kamery a detektory

Ochrana majetku před vytopením či nezvanými hosty je se slevami v rámci Black Friday mnohem dostupnější. Vnitřní IP kamery s vysokým 2K rozlišením, nočním viděním a detekcí pohybu skvěle doplňuje záplavový senzor pro okamžité varování na telefon.

Další zajímavé výběry

Kromě prvků pro přímou automatizaci se do slevové akce dostalo také praktické příslušenství pro čtení a sledování tělesné kondice.

Pro večerní čtení bez rušení okolí skvěle poslouží kompaktní lampička s klipem AlzaPower LRC10 LED Reading Lamp bílá (-36 %), kterou lze snadno připnout na knihu nebo postavit na stůl. Pokud chcete mít detailní přehled o svém těle prostřednictvím mobilní aplikace, zaujmou chytré diagnostické váhy s Bluetooth připojením – Salente SlimFit, osobní fitness Bluetooth váha, černá (-20 %) a ELDONEX BODYFIT PRO Černá (-30 %).

Celou nabídku v rámci akce Black Friday a tisíce dalších zlevněných produktů najdete přímo na e-shopu Alza.cz, kde můžete využít bleskové doručení do AlzaBoxů po celé republice.

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