Redmi M100 Pro bez ohlášení vstupuje na trh

Redmi M100 Pro | Zdroj: Mi
Aktuální modelová řada M100 se nenápadně rozšířila o jednoho zástupce. Firma Redmi do ní zařadila zařízení s označením M100 Pro. Tato novinka doplňuje první základní model M100 z letošního srpna. Ovšem dnešní přírůstek ze segmentu střední třídy je kompletně postaven na již dostupném telefonu, který čínská společnost Xiaomi představila v září roku 2024.
Jen další pokus
Redmi M100 Pro do čela dostal 6,67palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipová sada Dimensity 7300 Ultra od MediaTeku, kterému záda kryje 12GB operační paměť RAM vedle 256GB interního úložiště. Celkovou výdrž udává 5 500mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení.
Zatímco záda nesou tři objektivy fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx), tak ještě vpředu se nachází 20MPx selfie kamerka a snímač otisků prstů pod čelním panelem. Uživatelským prostředím doprovází vlastní platforma HyperOS 3 postavená na operačním systému Android 16. Mezi ostatními specifikacemi také vyniká technologie NFC, certifikace odolnosti IP68 a infraport.
Úplným závěrem můžeme prozradit, že zástupce M100 Pro přímo vychází z Redmi Note 14 Pro. Obchodníci v jediné paměťové konfiguraci nabídnou celkem čtyři barevné verze (bílou, černou, fialovou, zelenou) za prodejní cenu v přepočtu 8 153 Kč.
Zdroje: mi.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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