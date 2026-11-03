Redmi M100 Pro bez ohlášení vstupuje na trh

• 3. 11. 2026#Android #Smartphony
Redmi M100 Pro bez ohlášení vstupuje na trh

Redmi M100 Pro | Zdroj: Mi

Aktuální modelová řada M100 se nenápadně rozšířila o jednoho zástupce. Firma Redmi do ní zařadila zařízení s označením M100 Pro. Tato novinka doplňuje první základní model M100 z letošního srpna. Ovšem dnešní přírůstek ze segmentu střední třídy je kompletně postaven na již dostupném telefonu, který čínská společnost Xiaomi představila v září roku 2024.

Jen další pokus

Redmi M100 Pro do čela dostal 6,67palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipová sada Dimensity 7300 Ultra od MediaTeku, kterému záda kryje 12GB operační paměť RAM vedle 256GB interního úložiště. Celkovou výdrž udává 5 500mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení.

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Redmi M100 Pro | Zdroj: Mi

Zatímco záda nesou tři objektivy fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx), tak ještě vpředu se nachází 20MPx selfie kamerka a snímač otisků prstů pod čelním panelem. Uživatelským prostředím doprovází vlastní platforma HyperOS 3 postavená na operačním systému Android 16. Mezi ostatními specifikacemi také vyniká technologie NFC, certifikace odolnosti IP68 a infraport.

Úplným závěrem můžeme prozradit, že zástupce M100 Pro přímo vychází z Redmi Note 14 Pro. Obchodníci v jediné paměťové konfiguraci nabídnou celkem čtyři barevné verze (bílou, černou, fialovou, zelenou) za prodejní cenu v přepočtu 8 153 Kč.

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Redmi M100 Pro | Zdroj: Mi

Zdroje: mi.com, gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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