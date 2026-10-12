Google Fitbit Edge: Týdenní výdrž bez WearOS

• 12. 10. 2026#Příslušenství
Google Fitbit Edge: Týdenní výdrž bez WearOS

Zdroj: Google

Už nějakou dobu víme, že Google připravuje nový chytrý náramek, který dostal označení Google Fitbit Edge. Ve své podstatě se stává mezičlánkem mezi běžnými hodinkami a Google Fitbit Edge Air (recenze). Jenže je zde několik podstatných rozdílů navíc.

Google Health Lineup Width 1200 Format Webp

Zdroj: Google

Google Fitbit Edge

Už podle samotného vzhledu a konstrukce byste si asi řekli, že Google jako obvykle použije svůj systém WearOS, ale není tomu tak. Šel cestou proprietárního systému, díky čemuž Google Fitbit Edge vydrží na jedno nabití sedm dnů. Sice má k dispozici službu a aplikaci Google Health, ale například Google Pay zde nenajdete.

Fitbit Edge Obsidian Active Spor Width 1000 Format WebpFitbit Edge Hibiscus Active Spor Width 1000 Format WebpFitbit Edge Canyon Performance L Width 1000 Format Webp
Fitbit Edge Olive Performance Lo Width 1000 Format Webp
Fitbit Edge Champagne Gold Metal Width 1000 Format WebpFitbit Edge Brushed Silver Metal Width 1000 Format Webp

Zdroj: Google

Ve výbavě je samozřejmě celá plejáda senzorů, které se používají například i pro vyhodnocení variability srdečního tepu. Nechybí podpora pro GPS a Galileo, ale o veškerou konektivitu se stará jen Bluetooth 5.4. WiFi zde není. Základem je AMOLED displej s podporou stálého zapnutí. Výkon zajišťuje procesor Ambiq AP5 MCU.

Google prezentuje novinku v mnoha konfiguracích, tedy z pohledu řemínků. Hodí se vyloženě sportovcům nebo aktivnějším uživatelům, ale je velká škoda, že nepodporuje placení v obchodech. Na český trh se zatím nedostane, ale například je k dostání v Německu za cenu 179,99 eur, tedy cca 4 400 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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