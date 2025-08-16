Gemini přináší dočasné chaty a pokročilé možnosti personalizace

Gemini přináší dočasné chaty a pokročilé možnosti personalizace
2025-08-16T20:00:19+02:00
• 16. 8. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: The Verge

Aplikace Gemini od Googlu dostává zásadní aktualizaci, která má posílit její roli jako osobního a proaktivního asistenta a zároveň uživatelům poskytnout větší kontrolu nad svými daty. Novinky se týkají jak schopnosti asistenta učit se z předchozích konverzací, tak i zcela nové funkce Dočasný chat, určené pro krátké a soukromé rozhovory, které nebudou mít vliv na budoucí personalizaci.

Google vylepšuje svou aplikaci Gemini

Gemini nyní může využívat historii vašich chatů k tomu, aby lépe porozuměla vašim preferencím a zájmům. Pokud je tato funkce zapnutá, asistent si pamatuje klíčové detaily a reaguje tak, jako by s vámi dlouhodobě spolupracoval. Výsledkem jsou přirozenější a kontextově bohatší odpovědi.

Praktický příklad: pokud jste dříve s Geminim diskutovali o vývoji postav ve vašem oblíbeném komiksu, při žádosti o návrh tématu narozeninové oslavy může automaticky nabídnout motiv inspirovaný právě tímto komiksem – včetně nápadů na jídlo nebo fotokoutek s rekvizitami. Podobně může doporučit knihy na základě předchozích literárních preferencí nebo navrhnout obsah pro váš YouTube kanál podle témat, která jste s asistentem již probírali.

Personal context Past Chatswidth 1000format webp 1000x562x

Zdroj: Google

Funkce se od dneška začíná postupně nasazovat, zpočátku pouze v modelu Gemini 2.5 Pro a ve vybraných zemích. V dalších týdnech by se měla rozšířit i na Gemini 2.5 Flash a do více regionů. Nastavení personalizace je zapnuto ve výchozím stavu, ale uživatel ho může kdykoliv vypnout v sekci Personal context → Your past chats with Gemini.

Novinkou je také režim Dočasný chat, který umožní vést jednorázové konverzace, aniž by ovlivnily budoucí personalizaci či byly uloženy do historie. Tyto chaty se nezobrazí v seznamu nedávných konverzací ani v Aktivita v aplikaci Gemini a nebudou použity pro trénink AI modelů Googlu. Uchovávají se pouze po dobu 72 hodin – jen pro účely reakce na vaše dotazy a případné zpracování zpětné vazby.

Temporary Chatwidth 1000format webp 1000x1000x

Zdroj: Google

Tato funkce přijde vhod například při řešení citlivých témat nebo při experimentování s nápady, které nechcete mít spojené se svým profilem.

Google také mění způsob, jakým aplikace pracuje s nahraným obsahem, včetně souborů a fotografií. Nastavení Gemini Apps Activity bude v následujících týdnech přejmenováno na Keep Activity. Pokud je aktivní, může Google použít vzorek vašich budoucích nahrávek k vylepšení svých služeb. V případě, že si tuto formu sdílení nepřejete, můžete ji vypnout nebo využít Dočasný chat.

Keep Activity with Audio and Livwidth 1000format webp 1000x1000x

Zdroj: Google

Dříve v tomto měsíci byla navíc přidána kontrola, zda chcete, aby audio, video a obrazovky sdílené prostřednictvím tlačítka mikrofonu či funkce Gemini Live byly použity k vylepšení služeb. Toto nastavení je ve výchozím stavu vypnuté.

Google zdůrazňuje, že důvěru uživatelů si chce získat transparentním přístupem a možností plně spravovat svá data. Všechny nové funkce a nastavení lze kdykoliv upravit a v Gemini Apps Privacy Hub jsou k dispozici podrobné informace o tom, jak je s daty nakládáno.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat