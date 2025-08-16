Gemini přináší dočasné chaty a pokročilé možnosti personalizace

Zdroj: The Verge
Aplikace Gemini od Googlu dostává zásadní aktualizaci, která má posílit její roli jako osobního a proaktivního asistenta a zároveň uživatelům poskytnout větší kontrolu nad svými daty. Novinky se týkají jak schopnosti asistenta učit se z předchozích konverzací, tak i zcela nové funkce Dočasný chat, určené pro krátké a soukromé rozhovory, které nebudou mít vliv na budoucí personalizaci.
Google vylepšuje svou aplikaci Gemini
Gemini nyní může využívat historii vašich chatů k tomu, aby lépe porozuměla vašim preferencím a zájmům. Pokud je tato funkce zapnutá, asistent si pamatuje klíčové detaily a reaguje tak, jako by s vámi dlouhodobě spolupracoval. Výsledkem jsou přirozenější a kontextově bohatší odpovědi.
Praktický příklad: pokud jste dříve s Geminim diskutovali o vývoji postav ve vašem oblíbeném komiksu, při žádosti o návrh tématu narozeninové oslavy může automaticky nabídnout motiv inspirovaný právě tímto komiksem – včetně nápadů na jídlo nebo fotokoutek s rekvizitami. Podobně může doporučit knihy na základě předchozích literárních preferencí nebo navrhnout obsah pro váš YouTube kanál podle témat, která jste s asistentem již probírali.
Funkce se od dneška začíná postupně nasazovat, zpočátku pouze v modelu Gemini 2.5 Pro a ve vybraných zemích. V dalších týdnech by se měla rozšířit i na Gemini 2.5 Flash a do více regionů. Nastavení personalizace je zapnuto ve výchozím stavu, ale uživatel ho může kdykoliv vypnout v sekci Personal context → Your past chats with Gemini.
Novinkou je také režim Dočasný chat, který umožní vést jednorázové konverzace, aniž by ovlivnily budoucí personalizaci či byly uloženy do historie. Tyto chaty se nezobrazí v seznamu nedávných konverzací ani v Aktivita v aplikaci Gemini a nebudou použity pro trénink AI modelů Googlu. Uchovávají se pouze po dobu 72 hodin – jen pro účely reakce na vaše dotazy a případné zpracování zpětné vazby.
Tato funkce přijde vhod například při řešení citlivých témat nebo při experimentování s nápady, které nechcete mít spojené se svým profilem.
Google také mění způsob, jakým aplikace pracuje s nahraným obsahem, včetně souborů a fotografií. Nastavení Gemini Apps Activity bude v následujících týdnech přejmenováno na Keep Activity. Pokud je aktivní, může Google použít vzorek vašich budoucích nahrávek k vylepšení svých služeb. V případě, že si tuto formu sdílení nepřejete, můžete ji vypnout nebo využít Dočasný chat.
Dříve v tomto měsíci byla navíc přidána kontrola, zda chcete, aby audio, video a obrazovky sdílené prostřednictvím tlačítka mikrofonu či funkce Gemini Live byly použity k vylepšení služeb. Toto nastavení je ve výchozím stavu vypnuté.
Google zdůrazňuje, že důvěru uživatelů si chce získat transparentním přístupem a možností plně spravovat svá data. Všechny nové funkce a nastavení lze kdykoliv upravit a v Gemini Apps Privacy Hub jsou k dispozici podrobné informace o tom, jak je s daty nakládáno.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Chrome pro Android dostane Material 3 Expressive design
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře