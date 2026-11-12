Google Gemini míří do Apple CarPlay: AI konverzace přímo ve vašem autě

Zdroj: Google
Google jakoby chytil novu mízu a rozjel se ze začleňování jedné ze svých služeb kamkoliv, kde to aspoň trochu dává smysl. No, popravdě má takové malé „záchvaty“ vylepšování poměrně pravidelně. Aktuálně se zaměřuje na integraci Gemini do všech možných koutů našeho života. Naposled jsme vás informovali, že Gemini Live míří do Android Auto, ale funkce ještě není plně rozšířená mezi všechny uživatele, aspoň dle našeho pozorování.
Gemini pro Android Auto konečně umí plnohodnotně česky
Gemini a CarPlay
Google oznámil, že samotné Gemini, tedy respektive Gemini Live nově míří do systému Apple CarPlay, takže můžete vést plynulé konverzace přes toto AI, byť využíváte Apple zařízení. Nejenže je konverzace plně napojena na váš účet a historii, ale cokoliv je následně dostupné v historii, takže můžete pokračovat klidně na mobilu nebo počítači.
Ačkoliv jsme zatím novinku nevyzkoušeli přímo, ostatně je velmi čerstvá, tak se zřejmě bude jednat o cestu, jak mít hlasového asistenta s plnou podporou češtiny. Google tak asi předbíhá samotný Apple na jeho vlastním písečku.
Zde je nutné dodat, že se nejedná jen o aktivaci, položení dotazu, odpovědi a ukončení. Gemini Live nabízí plynulou konverzaci.
Zdroj: blog.google
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