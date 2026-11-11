Apple si najímá technologický startup Ascend.io. Chce posílit vývoj autonomních AI agentů

• 11. 11. 2026#Aplikace #iOS
Apple si najímá technologický startup Ascend.io. Chce posílit vývoj autonomních AI agentů

Zdroj: Midjourney

Jak je patrné, Apple to s AI nevzdává a snaží se náskok konkurence postupně snižovat. Podle dostupných informací pokračuje v investicích do umělé inteligence a uzavřel dohodu se startupem Ascend.io, který se specializuje na automatizaci datového inženýrství pomocí AI agentů. Apple touto dohodou získá přístup k jeho technologiím, vybraným patentům a také možnost získat část vývojářského týmu.

Apple si „najímá“ vývojáře z Ascend.io

Informace se objevily v registru akvizic Evropské komise. Apple musí podobné transakce oznamovat v rámci pravidel nařízení o digitálních trzích (DMA). Nejde přitom o klasické převzetí celé společnosti. Dohoda využívá model označovaný jako acquihire, při kterém se zájemce zaměřuje především na získání zaměstnanců a jejich odborných znalostí. Apple tak může nabídnout práci vybraným zaměstnancům společnosti Ascension Labs, která stojí za platformou Ascend.io. Součástí dohody je také licence k duševnímu vlastnictví společnosti a převod některých patentů. Finanční podmínky zatím zveřejněny nebyly.

Apple Ascend Io

Zdroj: Ascend.io

Startup Ascend.io vznikl v roce 2015 a zabývá se vývojem nástrojů, které firmám usnadňují správu a zpracování dat. Jeho platforma dokáže jak automatizovat získávání dat, tak tato data transformovat nebo koordinovat jednotlivé procesy. V posledních době se společnost zaměřovala na takzvané Agentic Data Engineering. Jde o přístup, při kterém autonomní AI agenti spolupracují s vývojáři a samostatně vykonávají rutinní úkoly v rámci celého datového procesu.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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