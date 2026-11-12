Slevy až 62 % na příslušenství: MagSafe nabíječky, GaN adaptéry i chytré doplňky za skvělé ceny

Česká značka Cubenest, která se specializuje na prémiové příslušenství nejen pro produkty Apple, spustila výraznou slevovou akci na vybrané portfolium svých produktů. V nabídce nechybí nejnovější bezdrátové nabíječky se standardem Qi2.2, výkonné stolní i cestovní GaN adaptéry nebo oblíbené rozbočovače PowerCube. Slevy u vybraných kousků dosahují až 62 %.
MagSafe nabíječky a příslušenství
Bezdrátové nabíjení s magnetickým uchycením patří mezi nejpohodlnější způsoby, jak doplnit energii smartphonu, chytrým hodinkám i sluchátkům současně. Cubenest v této kategorii nabízí skládací cestovní modely s nejnovější certifikací Qi2.2 i elegantní stojánky na pracovní stůl. Do akce se dostaly také magnetické držáky do auta s aktivním chlazením, kompaktní powerbanky a odolné ochranné kryty.
- Cubenest 3v1 Qi2.2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQ312 Ultra šedá (-20 %)
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka EQ310 šedá (-25 %)
- Cubenest 3v1 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka E310 bílá (-53 %)
- Cubenest 2v1 Bezdrátová magnetická nabíječka K200 šedá (-55 %)
- Cubenest Qi2.2 Chladící magnetická bezdrátová nabíječka do auta SQ1C3 (-16 %)
- Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka 5000 mAh S1B1 šedá (-33 %)
- Cubenest Kryt na iPhone 16 Pro MagPro Strong Guard černý (-33 %)
- Další slevy najdete zde
USB-C nabíječky a GaN adaptéry
Moderní technologie nitridu galia (GaN) umožňuje zkonstruovat nabíječky s vysokým výkonem při zachování minimálních rozměrů a nízkého zahřívání. V aktuální nabídce figurují jak kompaktní adaptéry na cesty a do auta, tak výkonné stolní stanice schopné napájet více notebooků a mobilních zařízení současně.
- Cubenest PD Nabíječka do auta E2C0 bílá (-62 %)
- Cubenest PD GaN Adaptér 240W S6D0 (-16 %)
- Cubenest PD GaN PowerStrip SlimLine 7v1 Extended USB 70W (-21 %)
- Cubenest PD GaN Nano adaptér 2xUSB-C 100W N2D100 (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Rozbočovače PowerCube
Praktické krychlové rozbočovače PowerCube efektivně řeší problém s nedostatkem zásuvek a vzájemným blokováním objemných adaptérů v kanceláři i domácnosti. Vybrané modely kombinují klasické síťové zásuvky s integrovanými USB porty nebo prodlužovacím kabelem.
- Cubenest PowerCube Original USB A+C PD 20 W šedá (-24 %)
- Cubenest PowerCube Extended 1,5 m šedá (-32 %)
- Další slevy najdete zde
Řemínky na chytré hodinky
Sportovní a odolné řemínky představují rychlý způsob, jak přizpůsobit vzhled chytrých hodinek aktuální aktivitě a zajistit pohodlí při celodenním nošení i náročném tréninku. Ve slevě jsou dostupné varianty pro hodinky Garmin se systémem QuickFit i modely určené pro Apple Watch.
- Cubenest Prémiový sportovní řemínek na Garmin Watch QuickFit 22 mm žluto-šedý (-37 %)
- Cubenest Prémiový sportovní řemínek na Apple Watch černo-oranžový (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Kromě nabíjecího příslušenství a řemínků se do akčního výběru dostaly i specifické produkty pro každodenní využití a cestování. Pro snadné hledání osobních věcí, klíčů či zavazadel je k dispozici zvýhodněné balení čtyř kusů Lokátor HoloTag s podporou Apple Find My 4 ks (-30 %), které plně spolupracuje s jablečnou sítí Najít.
Pozornost si zaslouží také zařazení moderní péče o vlasy v podobě výkonného vysoušeče Cubenest Fén na vlasy SwiftDry SDHD01 bílý (-33 %), který kombinuje kompaktní rozměry s vysokou rychlostí proudění vzduchu.
Kompletní akční nabídku chytrého příslušenství, nabíjecích stanic a praktických doplňků za zvýhodněné ceny si lze prohlédnout přímo na oficiálním e-shopu Cubenest.cz, kde na jednom místě pořídíte funkční a minimalistické vybavení pro každodenní práci i cestování.
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře