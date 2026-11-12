Slevy až 62 % na příslušenství: MagSafe nabíječky, GaN adaptéry i chytré doplňky za skvělé ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 12. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Příslušenství
3 minuty čtení#Příslušenství
Slevy až 62 % na příslušenství: MagSafe nabíječky, GaN adaptéry i chytré doplňky za skvělé ceny

Česká značka Cubenest, která se specializuje na prémiové příslušenství nejen pro produkty Apple, spustila výraznou slevovou akci na vybrané portfolium svých produktů. V nabídce nechybí nejnovější bezdrátové nabíječky se standardem Qi2.2, výkonné stolní i cestovní GaN adaptéry nebo oblíbené rozbočovače PowerCube. Slevy u vybraných kousků dosahují až 62 %.

MagSafe nabíječky a příslušenství

Bezdrátové nabíjení s magnetickým uchycením patří mezi nejpohodlnější způsoby, jak doplnit energii smartphonu, chytrým hodinkám i sluchátkům současně. Cubenest v této kategorii nabízí skládací cestovní modely s nejnovější certifikací Qi2.2 i elegantní stojánky na pracovní stůl. Do akce se dostaly také magnetické držáky do auta s aktivním chlazením, kompaktní powerbanky a odolné ochranné kryty.

USB-C nabíječky a GaN adaptéry

Moderní technologie nitridu galia (GaN) umožňuje zkonstruovat nabíječky s vysokým výkonem při zachování minimálních rozměrů a nízkého zahřívání. V aktuální nabídce figurují jak kompaktní adaptéry na cesty a do auta, tak výkonné stolní stanice schopné napájet více notebooků a mobilních zařízení současně.

Rozbočovače PowerCube

Praktické krychlové rozbočovače PowerCube efektivně řeší problém s nedostatkem zásuvek a vzájemným blokováním objemných adaptérů v kanceláři i domácnosti. Vybrané modely kombinují klasické síťové zásuvky s integrovanými USB porty nebo prodlužovacím kabelem.

Řemínky na chytré hodinky

Sportovní a odolné řemínky představují rychlý způsob, jak přizpůsobit vzhled chytrých hodinek aktuální aktivitě a zajistit pohodlí při celodenním nošení i náročném tréninku. Ve slevě jsou dostupné varianty pro hodinky Garmin se systémem QuickFit i modely určené pro Apple Watch.

Další zajímavé výběry

Kromě nabíjecího příslušenství a řemínků se do akčního výběru dostaly i specifické produkty pro každodenní využití a cestování. Pro snadné hledání osobních věcí, klíčů či zavazadel je k dispozici zvýhodněné balení čtyř kusů Lokátor HoloTag s podporou Apple Find My 4 ks (-30 %), které plně spolupracuje s jablečnou sítí Najít.

Pozornost si zaslouží také zařazení moderní péče o vlasy v podobě výkonného vysoušeče Cubenest Fén na vlasy SwiftDry SDHD01 bílý (-33 %), který kombinuje kompaktní rozměry s vysokou rychlostí proudění vzduchu.

Kompletní akční nabídku chytrého příslušenství, nabíjecích stanic a praktických doplňků za zvýhodněné ceny si lze prohlédnout přímo na oficiálním e-shopu Cubenest.cz, kde na jednom místě pořídíte funkční a minimalistické vybavení pro každodenní práci i cestování.

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