Odemykání domu mobilem: Google přináší digitální klíče do Peněženky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnešní smartphony jsou nabité technologiemi a kromě Wifi a mobilního připojení mají samozřejmě k dispozici Bluetooth, NFC a ty vybavenější pak i UWB. Vše se dá již nyní používat pro odemykání například chytrých zámků, ale na Androidu chybělo jedno centrální místo určené pro všechny, respektive chyběla podpora. To se dnešním dnem mění.
Jedna peněženka vládne všem
Dnes Google vydal Public Preview pro aplikaci Google Home, taková veřejná beta verze, která přidává podporu pro chytré zámky. Ty stačí mít napojené na domácí systém, díky čemuž je možné je ovládat ze smartphonu. Je zde ale několik podmínek. Takový chytrý zámek musí podporovat samozřejmě ekosystém Google Home, pak technologii Matter a nový standard Aliro, který vznikl ve spolupráci Googlu a aliance CSA (Connectivity Standards Alliance).
Současně musíte mít v domácnosti Google Hub s Thread Border Routerem (např. Nest Hub 2. gen, Nest Hub Max, Nest Wifi Pro nebo Google TV Streamer). Pakliže toto vše máte, pak si jde přidat digitální klíč od zámků či případně od domu přímo do Google Peněženky. V rámci rodiny je lze také sdílet, případně je může mít každý člen.
Díky podpoře NFC i UWB stačí pak mobil přiblížit k zámku a dojde k automatickému odemknutí bez nutnosti spouštět jakoukoliv aplikaci. Samozřejmě se počítá i s tím, že mobil musíte mít odemknutý, v podstatě podobně jako když platíte v obchodech. Díky správě také lze digitální klíč kdykoliv deaktivovat.
U mobilů je jediná podmínka, musí mít minimálně Android 9. Pakliže máte v mobilu i UWB, tak se zámek odemkne automaticky při přiblížení, takže ani nemusíte vytahovat mobil nebo s ním přímo mířit na zámek. Zde by se to dalo přirovnat k bezklíčovým systémům v autech.
V následující době dojde k plnému rozšíření, ale v Česku bude dostupnost lehce komplikovaná, jelikož Google oficiálně neprodává na našem trhu své domácí systémy. Ty jde zakoupit, ale přes přeprodejce. Google plánuje postupný rozvoj novinky a chystá se například podpora pro chytré hodinky.
Zdroje: support.google.com, androidauthority.com
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