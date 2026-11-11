Android 17 QPR2 přináší vylepšený multitasking, Auracast a nové možnosti nastavení

Zdroj: Dotekomanie
Google již nějakou dobu nevydává jen jednou za rok novinky v rámci systému Android. Uvolňuje některé postupně skrze Obchod Play a aktualizace svých služeb a aplikací, případně zde máme větší balík jednou za čtvrt roku, tzv. Android QPR (Quarterly Platform Release). První zamíří aktualizace na mobily Pixel, pak jsou změny součástí AOSP a další stabilní verze pro ostatní. Nyní zde máme Android 17 QPR2.
Android 17 QPR2
Samotná aktualizace obsahuje novinky pro uživatele i pro vývojáře, ale první se podíváme na to, co je viditelné na první pohled. První představuje nové možnosti nastavení barev. Nabízí se intenzity a pak i přímé vybrání barvy jako takové, takže již nemusíte volit z předdefinovaných. Android 17 QPR2 navíc přidává podporu platformy pro adaptivní tapety ve světlém a tmavém režimu.
Další změna se týká nastavení, respektive ikon ve stavovém řádku. V Nastavení > Oznámení > Stavový řádek a Nastavení > Systém > Stavový řádek si nově můžete vybrat, jestli se budou zobrazovat všechny, jen prioritní notifikace nebo žádné. V tomto případě asi moc lidí nebude měnit nastavení, ale co některé více potěší, je regulace jasu, a to v konkrétním případě. Pokud jste si v nějaké aplikaci nechali například zobrazit QR kód a tím došlo k maximalizaci jasu, tak možnost snížit ho byla omezena. Zobrazila se informace, že nastavení jasu je blokováno aplikací. To se nyní mění a odemyká se přenastavení jasu.
Do Android 17 QPR2 byla přidána vylepšená funkce Auracast, tedy možnost streamování audia, na které se může připojit kdokoliv, kdo má sluchátka s touto podporou. Konkrétně je možné skrze integrovaný nebo připojený mikrofon vysílat do okolí a ostatní se mohou „naladit“ na příjem. Je zde i možnost soukromého kanálu s využitím názvu a hesla. Ve své podstatě takto můžete vést výklad nebo přednášku pro vybrané posluchače jen s využitím mobilu, mikrofonu a sluchátek s patřičnou podporou.
Vývojáři se zaměřili mimo jiné i na multitasking pro zařízení s ohebnou konstrukcí. Konkrétně jde i prvek v horních částech aplikací, pomocí kterého jde přesunout do jakéhokoliv umístění na displeji. Ukázku můžete vidět níže.
Celá aktualizace obsahuje další novinky, které jsme se pokusili zkráceně sepsat v bodech. Samozřejmě se nezapomnělo na bezpečnostní vylepšení a další modifikace:
- Linux Terminál: Domovská složka virtuálního Linuxu je nově přístupná přímo ve správci souborů Androidu (obousměrné sdílení) a lze nastavit, v jakém prohlížeči se mají otevírat webové odkazy.
- Instalace APK „Pouze tentokrát“: Při instalaci aplikací mimo obchod vyskočí rovnou systémový dialog s možností udělit oprávnění jen jednorázově, bez nutnosti chodit do nastavení.
- Ochrana při hovorech a přesměrování: Během hovoru s neznámým číslem nelze zapnout Možnosti pro vývojáře. Systém také blokuje tiché spouštění USSD kódů na pozadí (např. *21* pro přesměrování) a při ručním vytočení vyžaduje potvrzení.
- Omezení přístupu ke kontaktům: Běžné aplikace přijdou o široké oprávnění měnit kontakty na pozadí. Plný zápis dostanou jen číselníky či správci kontaktů.
- Bezpečnost SIM a AI logy: Přibyla historie podezřelých událostí na modemu (např. vyžádání IMEI/IMSI) s detailem šifrování operátora a možnost logovat data opouštějící Private Compute Core.
- Odemykání hodinek telefonem: Odemknutí telefonu v blízkosti zápěstí nově automaticky odemkne spárované hodinky.
- Posuvník vibrací klávesnice: V nastavení zvuku lze plynule regulovat sílu haptické odezvy pro Gboard a další klávesnice.
- Efekty matného skla (API 37.2): Nová systémová API konečně umožňují vývojářům snadno nasadit plynulé rozmazání pozadí v reálném čase, a to i přímo přes přehrávané video.
- Drobnosti v rozhraní: Nahrávání obrazovky opět v základu snímá celý displej, USB webkamera má přepracované ovládání, přibyla volba domovského časového pásma, rychlé ovládání naslouchátek ze zamykací obrazovky a lepší editor widgetů.
Zdroje: droid-life.com, reddit.com
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