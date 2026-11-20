Vodafone od 18. listopadu zlevní tarif BezLimitu M s neomezenými daty rychlostí 8 Mb/s na 472 Kč měsíčně, ceníková cena tarifu BezLimitu M přitom činí 799 Kč měsíčně. Zvýhodnění představuje 41 %, není časově omezené a lidem zůstane napořád.
Vodafone v rámci letošního Black Friday přichází s nabídkou, která se neodmítá. Od 18. listopadu nabídne tarif BezLimitu M za 472 Kč měsíčně namísto ceníkové ceny 799 Kč. Zvýhodnění ve výši 41 % není časově omezené a lidem zůstane napořád. Součástí nabídky je navíc Disney+ na tři měsíce na účet operátora s možností sledování až na dvou zařízeních současně. Od 18. listopadu bude akce dostupná výhradně on-line na vodafone.cz.
Tarif BezLimitu M zahrnuje neomezené volání, SMS i mobilní data s rychlostí 8 Mb/s, která je vhodná pro všechny běžné každodenní aktivity, jako je surfování na internetu či používání sociálních sítí. Zákaznice a zákazníci za něj po celou dobu využívání zaplatí 472 Kč měsíčně, s GIGA Kombem se navíc mohou dostat na ještě výhodnější cenu. Při pořízení dvou tarifů a uplatnění 10% slevy vyjde každý z nich na přibližně 425 Kč měsíčně. U tří tarifů se sleva zvýší na 15 % a jejich celková cena klesne na 1 204 Kč měsíčně, tedy přibližně 401 Kč za jedno číslo. Tarif lze kombinovat také s dalšími službami od Vodafonu: například internetovým připojením, datovou SIM kartou či Vodafone TV.
Neomezené připojení pro každodenní život
Nová pozice značky everyone.connected vyjadřuje posun Vodafonu od samotného připojení k tomu, co díky němu mohou lidé společně dělat a prožívat. Technologie jsou prostředkem, který jim umožňuje zůstávat v kontaktu, sdílet zážitky, bavit se nebo pracovat bez ohledu na to, kde právě jsou. Letošní Black Friday nabídka tuto myšlenku převádí do konkrétní podoby v podobě dostupnějšího neomezeného připojení.
„Připojení pro nás není jen o gigabajtech a rychlosti. Důležité je především to, co díky němu mohou lidé dělat, ať už jsou v kontaktu s rodinou, sledují společně oblíbený obsah, nebo potřebují pracovat na cestách. Proto chceme kvalitní neomezené připojení zpřístupnit všem zájemcům za atraktivní cenu 472 Kč měsíčně, která jim zůstane napořád,“ uvádí Jan Schmiedhammer, marketingový ředitel mobilních služeb Vodafonu.
Zvýhodněný tarif si mohou lidé pořídit od 18. do 30. listopadu. Nabídku podpoří také kampaň, která se od 24. do 29. listopadu objeví v televizi, na venkovních reklamních plochách a zazní také v rádiu.
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
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