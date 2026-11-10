Slevy až 30 % na Wi-Fi routery a Mesh systémy na Alza.cz: Přejděte na bleskovou Wi-Fi 7 nebo stabilní pokrytí celého domu

Rychlé a stabilní připojení k internetu tvoří základ každé moderní domácnosti i kanceláře. S rostoucím počtem chytrých zařízení, streamováním videa ve vysokém rozlišení a online hraním přestávají starší síťové prvky stačit. E-shop Alza.cz aktuálně zlevnil širokou nabídku síťových prvků, ve které nechybí špičkové routery nejnovější generace Wi-Fi 7, osvědčené modely se standardem Wi-Fi 6 ani vícelůžkové Mesh systémy pro eliminaci míst bez signálu. Vybrané modely lze nyní pořídit se slevou až 30 %.
Extrémně rychlé routery se standardem Wi-Fi 7
Nejnovější generace bezdrátového připojení Wi-Fi 7 (802.11be) přináší zásadní skok v propustnosti dat, dramatické snížení latence a technologii Multi-Link Operation (MLO) pro současné využívání více pásem. Tyto routery představují ideální volbu pro nejnáročnější uživatele, hráče, streamování v 8K rozlišení a domácnosti s rychlým optickým připojením, čemuž odpovídá i přítomnost 2,5Gb/s nebo 10Gb/s ethernetových portů.
- TP-Link Archer BE800, BE19000 (-30 %) – Třípásmový Wi-Fi 7 router s extrémní rychlostí až 19 Gb/s, podporou MLO a dvěma 10Gb/s porty (včetně kombinovaného SFP+ portu pro optiku).
- TP-Link Archer BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 (-28 %) – Cenově dostupný vstup do světa Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,6 Gb/s, dvojicí 2,5Gb/s portů (WAN a LAN) a podporou technologie EasyMesh.
- Acer Predator Connect T7 (-25 %) – Herní třípásmový Wi-Fi 7 router poskytující souhrnnou bezdrátovou rychlost až 10 755 Mb/s s důrazem na minimální odezvu.
- TP-Link Archer BE400 (-25 %) – Dvoupásmový model nové generace s rychlostí až 6,5 Gb/s, navržený pro plynulé 8K streamování a AR/VR aplikace.
- ASUS RT-BE59 (-21 %) – Spolehlivý dvoupásmový Wi-Fi 7 router s kombinovanou přenosovou rychlostí přes 5 000 Mb/s a výkonným čtyřjádrovým procesorem.
- Tenda TE6L Pro WiFi7 BE5100 Mesh router with 2.5G WAN port (-20 %) – Dvoupásmový Wi-Fi 7 router s rychlostí až 5 011 Mb/s a rychlým 2,5gigabitovým WAN portem.
- ASUS ROG Strix GS-BE7200 (-20 %) – Výkonný herní router standardu Wi-Fi 7 s rychlostí až 7 200 Mb/s, podporou AiMesh a pokročilou správou herního provozu.
- TP-Link Archer BE900 (-20 %) – Vlajkový čtyřpásmový Wi-Fi 7 router s nekompromisní rychlostí až 24,4 Gb/s a dotykovým displejem.
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Osvědčené Wi-Fi 6 routery s výborným poměrem ceny a výkonu
Pro většinu běžných domácností představuje standard Wi-Fi 6 (802.11ax) zlatý střed. Oproti starším generacím efektivněji obsluhuje desítky připojených zařízení současně díky technologiím OFDMA a MU-MIMO, nabízí široké 160MHz kanály a gigabitové porty pro stabilní kabelové rozvody.
- Tenda TX12 Pro Wireless AX3000 Wi-Fi 6 Router (-30 %) – Dvoupásmový gigabitový router s celkovou přenosovou rychlostí až 2 976 Mb/s a podporou Mesh zapojení.
- TP-Link Archer Air R5 (-30 %) – Ultratenký designový router s integrovanými chytrými anténami, rychlostí až 3 000 Mb/s a možností snadné montáže na zeď.
- CUDY AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Mesh Router (-23 %) – Dostupný dvoupásmový Wi-Fi 6 router s podporou 160MHz kanálu a celkovou rychlostí až 2 976 Mb/s.
- TP-Link Archer AX73 (-20 %) – Velmi oblíbený šestianénový router kategorie AX5400 s rychlostí až 5 400 Mb/s, který bez problémů zvládne desítky připojených prvků chytré domácnosti.
- Asus RT-AX53U (-20 %) – Kompaktní dvoupásmový Wi-Fi 6 router s rychlostí až 1 800 Mb/s a USB portem, vhodný i pro menší byty.
- TP-Link Archer AX55, WiFi6 (-20 %) – Univerzální domácí router s rychlostí 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz, čtyřmi externími anténami a nízkou odezvou.
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Mesh systémy pro bezproblémové pokrytí velkých bytů a domů
V patrových domech nebo členitých bytech se silnými zdmi často jeden samostatný router nestačí. Mesh systémy složené z několika spolupracujících jednotek vytvoří jedinou sjednocenou síť, mezi jejímiž uzly se telefony a notebooky automaticky přepínají bez výpadků spojení.
- Acer Connect Ovia T360 WiFi 7 Dual-band Mesh Router – 2 pack (-25 %) – Dvojice kompaktních jednotek se standardem Wi-Fi 7 (BE3600) pro rychlé a rovnoměrné pokrytí domácnosti.
- TP-Link Deco X55 (3-pack) (-25 %) – Sada tří jednotek se standardem Wi-Fi 6, celkovou rychlostí až 3 000 Mb/s a třemi gigabitovými porty na každém uzlu.
- Acer Connect Wave 7 Mesh Router Dual Pack (-20 %) – Pokročilý Mesh systém s podporou Wi-Fi 7, vyhrazeným 6GHz pásmem a širokými 320MHz kanály.
- Tenda EE3 Pro (3-pack) Nova WiFi 7 BE3600 Mesh router (-20 %) – Trojice jednotek využívající moderní standard Wi-Fi 7, která efektivně eliminuje mrtvé zóny ve větších objektech.
- TP-Link Deco X55 (2-pack) (-20 %) – Balení dvou jednotek populárního systému Deco X55 s řízením provozu pomocí umělé inteligence.
- Synology MR2200AC Mesh (-11 %) – Třípásmová jednotka s propracovaným operačním systémem SRM, pokročilou rodičovskou kontrolou a vysokou úrovní zabezpečení.
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Základní routery pro nenáročné uživatele
Pro pokrytí menších prostor, chat nebo nenáročné prohlížení webu postačí cenově dostupné modely starších standardů Wi-Fi 5 a Wi-Fi 4, které pořídíte za zlomek ceny pokročilých systémů.
- CUDY 300 Mbps Multi-Mode Wi-Fi Router (-24 %) – Základní jednopásmový router (2,4 GHz) s rychlostí až 300 Mb/s a možností provozu ve více režimech.
- TP-Link Archer C80 (-24 %) – Osvědčený dvoupásmový Wi-Fi 5 router s technologií 3×3 MIMO a kombinovanou rychlostí až 1 900 Mb/s.
- CUDY AC1200 Wi-Fi Router (-18 %) – Cenově dostupný dvoupásmový router osazený čtyřmi 5dBi anténami pro stabilní přenos signálu přes stěny.
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Další zajímavé výběry
Pokud v místě připojení není k dispozici pevná přípojka nebo potřebujete rychlý internet na cestách, přijdou vhod modemy a routery se slotem na SIM kartu podporující sítě 5G. Kompaktní kapesní hotspot ZTE U30 Air 5G Mobile Wi-Fi (-11 %) nabídne dvoupásmovou Wi-Fi a integrovanou baterii s kapacitou 4 500 mAh pro celodenní provoz mimo domov. Pro trvalé pokrytí domácnosti či kanceláře z mobilní sítě je určen stolní model ZTE G5 Air 5G CPE (-10 %), který dokáže 5G signál distribuovat pomocí nejnovějšího standardu Wi-Fi 7 bez nutnosti vést optický kabel.
Kompletní přehled zlevněných síťových prvků a příslušenství je k dispozici přímo na webu Alza.cz, kde nechybí ani rychlé doručení do AlzaBoxů po celé České republice.
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