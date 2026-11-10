Slevy až 30 % na Wi-Fi routery a Mesh systémy na Alza.cz: Přejděte na bleskovou Wi-Fi 7 nebo stabilní pokrytí celého domu KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 10. 11. 2026 • 5 minut čtení#Ostatní
5 minut čtení#Ostatní
Slevy až 30 % na Wi-Fi routery a Mesh systémy na Alza.cz: Přejděte na bleskovou Wi-Fi 7 nebo stabilní pokrytí celého domu

Rychlé a stabilní připojení k internetu tvoří základ každé moderní domácnosti i kanceláře. S rostoucím počtem chytrých zařízení, streamováním videa ve vysokém rozlišení a online hraním přestávají starší síťové prvky stačit. E-shop Alza.cz aktuálně zlevnil širokou nabídku síťových prvků, ve které nechybí špičkové routery nejnovější generace Wi-Fi 7, osvědčené modely se standardem Wi-Fi 6 ani vícelůžkové Mesh systémy pro eliminaci míst bez signálu. Vybrané modely lze nyní pořídit se slevou až 30 %.

Extrémně rychlé routery se standardem Wi-Fi 7

Nejnovější generace bezdrátového připojení Wi-Fi 7 (802.11be) přináší zásadní skok v propustnosti dat, dramatické snížení latence a technologii Multi-Link Operation (MLO) pro současné využívání více pásem. Tyto routery představují ideální volbu pro nejnáročnější uživatele, hráče, streamování v 8K rozlišení a domácnosti s rychlým optickým připojením, čemuž odpovídá i přítomnost 2,5Gb/s nebo 10Gb/s ethernetových portů.

  • TP-Link Archer BE800, BE19000 (-30 %) – Třípásmový Wi-Fi 7 router s extrémní rychlostí až 19 Gb/s, podporou MLO a dvěma 10Gb/s porty (včetně kombinovaného SFP+ portu pro optiku).
  • TP-Link Archer BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 (-28 %) – Cenově dostupný vstup do světa Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,6 Gb/s, dvojicí 2,5Gb/s portů (WAN a LAN) a podporou technologie EasyMesh.
  • Acer Predator Connect T7 (-25 %) – Herní třípásmový Wi-Fi 7 router poskytující souhrnnou bezdrátovou rychlost až 10 755 Mb/s s důrazem na minimální odezvu.
  • TP-Link Archer BE400 (-25 %) – Dvoupásmový model nové generace s rychlostí až 6,5 Gb/s, navržený pro plynulé 8K streamování a AR/VR aplikace.
  • ASUS RT-BE59 (-21 %) – Spolehlivý dvoupásmový Wi-Fi 7 router s kombinovanou přenosovou rychlostí přes 5 000 Mb/s a výkonným čtyřjádrovým procesorem.
  • Tenda TE6L Pro WiFi7 BE5100 Mesh router with 2.5G WAN port (-20 %) – Dvoupásmový Wi-Fi 7 router s rychlostí až 5 011 Mb/s a rychlým 2,5gigabitovým WAN portem.
  • ASUS ROG Strix GS-BE7200 (-20 %) – Výkonný herní router standardu Wi-Fi 7 s rychlostí až 7 200 Mb/s, podporou AiMesh a pokročilou správou herního provozu.
  • TP-Link Archer BE900 (-20 %) – Vlajkový čtyřpásmový Wi-Fi 7 router s nekompromisní rychlostí až 24,4 Gb/s a dotykovým displejem.
  • Další slevy najdete zde

Osvědčené Wi-Fi 6 routery s výborným poměrem ceny a výkonu

Pro většinu běžných domácností představuje standard Wi-Fi 6 (802.11ax) zlatý střed. Oproti starším generacím efektivněji obsluhuje desítky připojených zařízení současně díky technologiím OFDMA a MU-MIMO, nabízí široké 160MHz kanály a gigabitové porty pro stabilní kabelové rozvody.

  • Tenda TX12 Pro Wireless AX3000 Wi-Fi 6 Router (-30 %) – Dvoupásmový gigabitový router s celkovou přenosovou rychlostí až 2 976 Mb/s a podporou Mesh zapojení.
  • TP-Link Archer Air R5 (-30 %) – Ultratenký designový router s integrovanými chytrými anténami, rychlostí až 3 000 Mb/s a možností snadné montáže na zeď.
  • CUDY AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Mesh Router (-23 %) – Dostupný dvoupásmový Wi-Fi 6 router s podporou 160MHz kanálu a celkovou rychlostí až 2 976 Mb/s.
  • TP-Link Archer AX73 (-20 %) – Velmi oblíbený šestianénový router kategorie AX5400 s rychlostí až 5 400 Mb/s, který bez problémů zvládne desítky připojených prvků chytré domácnosti.
  • Asus RT-AX53U (-20 %) – Kompaktní dvoupásmový Wi-Fi 6 router s rychlostí až 1 800 Mb/s a USB portem, vhodný i pro menší byty.
  • TP-Link Archer AX55, WiFi6 (-20 %) – Univerzální domácí router s rychlostí 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz, čtyřmi externími anténami a nízkou odezvou.
  • Další slevy najdete zde

Mesh systémy pro bezproblémové pokrytí velkých bytů a domů

V patrových domech nebo členitých bytech se silnými zdmi často jeden samostatný router nestačí. Mesh systémy složené z několika spolupracujících jednotek vytvoří jedinou sjednocenou síť, mezi jejímiž uzly se telefony a notebooky automaticky přepínají bez výpadků spojení.

Základní routery pro nenáročné uživatele

Pro pokrytí menších prostor, chat nebo nenáročné prohlížení webu postačí cenově dostupné modely starších standardů Wi-Fi 5 a Wi-Fi 4, které pořídíte za zlomek ceny pokročilých systémů.

Další zajímavé výběry

Pokud v místě připojení není k dispozici pevná přípojka nebo potřebujete rychlý internet na cestách, přijdou vhod modemy a routery se slotem na SIM kartu podporující sítě 5G. Kompaktní kapesní hotspot ZTE U30 Air 5G Mobile Wi-Fi (-11 %) nabídne dvoupásmovou Wi-Fi a integrovanou baterii s kapacitou 4 500 mAh pro celodenní provoz mimo domov. Pro trvalé pokrytí domácnosti či kanceláře z mobilní sítě je určen stolní model ZTE G5 Air 5G CPE (-10 %), který dokáže 5G signál distribuovat pomocí nejnovějšího standardu Wi-Fi 7 bez nutnosti vést optický kabel.

Kompletní přehled zlevněných síťových prvků a příslušenství je k dispozici přímo na webu Alza.cz, kde nechybí ani rychlé doručení do AlzaBoxů po celé České republice.

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