Mobil Pohotovost má tajné slevy na Samsung. Galaxy S26 je levnější o 6 000 Kč

Samsungy Galaxy S26 teď pořídíte s tajnou slevou až 6 000 Kč. Mobil Pohotovost ji nabízí registrovaným zákazníkům, kteří se na webu přihlásí a v košíku zadají kód vip_tel. Slevu navíc můžete kombinovat s výkupním bonusem za starý telefon, díky kterému základní Galaxy S26 vyjde už na 19 990 Kč.
Řada Galaxy 26 se slevě až 6 000 Kč
Mobil Pohotovost připravila tajné nabídky pro registrované zákazníky, ke kterým se dostanete ve dvou jednoduchých krocích. Na mp.cz se přihlaste ke svému zákaznickému účtu a následně v košíku zadejte slevový kód vip_tel. Pokud účet ještě nemáte, nejprve se zaregistrujte.
Ceny po přihlášení a zadání kódu:
- Galaxy S26 za 20 990 Kč (běžně 26 990 Kč)
- Galaxy S26+ za 26 990 Kč (běžně 32 890 Kč)
- Galaxy S26 Ultra za 32 990 Kč (běžně 37 790 Kč)
S bonusem cenu ještě snížíte
Slevou to ale nekončí. Pokud při/po nákupu u Mobil Pohotovosti zároveň prodáte svůj starý telefon, získáte výkupní bonus 1 000 Kč u Galaxy S26 a S26+, nebo 1 500 Kč u Galaxy S26 Ultra. Bonus navyšuje výkupní cenu vašeho původního zařízení a lze ho kombinovat se slevovým kódem.
Tajné nabídky pro registrované zákazníky platí od 1. do 15. listopadu na mp.cz. Nezapomeňte se před nákupem přihlásit a v košíku zadat vip_tel.
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