Svátek nezadaných přináší exkluzivní slevy: oslavte ho s extra 11% slevou na celý sortiment zboží Samsung

Svátek nezadaných je tu a přináší ideální příležitost udělat si radost. Pouze dnes můžete pořídit produkty Samsung s plošnou slevou 11 %. Při výběru se přitom nemusíte vůbec omezovat, protože akce se vztahuje na kompletní sortiment značky v České republice.
Tuto exkluzivní nabídku využijete velmi snadno přímo v oficiálním e-shopu samsung.cz. Stačí vložit vybrané zboží do košíku a zadat slevový kód SINGLES11. U některých produktů se navíc můžete těšit na ještě výraznější slevu ve výši 44 %. S nákupem ale příliš neotálejte – čas na využití akce máte jen do dnešní půlnoci.
Singles Day se navíc skvěle prolíná s právě probíhající kampaní Black Friday. Vzniká tak jedinečná příležitost obě události spojit a chytře nakombinovat víc slev i služeb najednou a ušetřit ještě víc.
Jak nákupem během Singles Day co nejvíc ušetřit?
Chytré vrstvení slev umožňuje srazit konečnou částku za nová zařízení na absolutní minimum. Pojďme si to ukázat v praxi: Samsung Galaxy S26 Ultra můžete nyní pořídit s 11% slevou po využití kódu SINGLES11. Při nákupu na splátky bez navýšení vám odečteme dalších 5 % z ceny. Pokud máte doma staré zařízení Samsung Galaxy, slevy tím pro vás nekončí. Při výkupu například loňského modelu Galaxy S25 Ultra si můžete snížit cenu nového zařízení až o 11 664 Kč.
Plus si k tomu všemu můžete pořídit vybrané příslušenství za polovinu ceny a chytře využít Rewards body, které máte nasbírané na svém účtu z dřívějška. Při jejich uplatnění se totiž v rámci aktuální akce jejich hodnota zvýší o 100 % až do celkové výše 4 000 Kč. Jako skvělý bonus pak navíc získáte další 2 000 Kč v Rewards bodech nad rámec standardní odměny, které na vás budou čekat při dalším nákupu.
Stejně výhodně můžete vybavit i svůj obývací pokoj. Špičkovou televizi OLED S99H 4K s Vision AI získáte s kódem SINGLES11 rovněž o 11 % levněji, ale tím vaše možnosti úspor teprve začínají. Pokud se po nákupu podělíte o své dojmy a napíšete na ni recenzi, odměníme vás cashbackem v hodnotě 5 000 Kč. A aby toho nebylo málo, můžete využít i výhodný Trade-up bonus: za odevzdání svého starého televizoru k ekologické likvidaci vám z ceny odečteme dalších 5 000 Kč.
Exkluzivní slevy platí také na domácí spotřebiče. Inteligentní parní pračka Bespoke AI na vás čeká znovu s 11% slevou. I zde navíc platí náš ekologický Trade-up bonus – stačí nám při nákupu předat váš starý domácí spotřebič k ekologické likvidaci a my vám jako poděkování snížíme výslednou částku o dalších 1 000 Kč.
Celou nabídku najdete v oficiálním e-shopu samsung.cz.
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