WhatsApp chystá novou záložku Kontakty. Ukáže, kdo je online, a připomene narozeniny

Zdroj: Dotekamanie.cz
Uživatelé WhatsApp pro Android by se brzy mohli dočkat designových změn v uživatelském rozhraní. Vývojáři pracují na samostatné záložce Kontakty. Ta by měla nově nabídnout přehled všech uložených kontaktů, jejich aktuální dostupnost a také připomínky narozenin. Novinka se objevila v beta verzi 2.26.40.3, která je dostupná prostřednictvím Google Play, ale vzhledem k tomu, že se jedná o preview, není dostupná pro běžné uživatele.
WhatsApp pro Android testuje nové funkce
Původně WhatsApp plánoval zobrazovat seznam online kontaktů v nastavení aplikace. Vývojáři ale nakonec design pozměnili a rozšířili na samostatnou záložku přímo ve spodní navigační liště. Nově bude možnost rychle zjistit, který z kontaktů právě používá WhatsApp. Uživatelé, kteří budou právě online, budou u své profilové fotky mít zelenou tečku podobně, jako to mají uživatelé u Facebook Messengeru nebo na Instagramu. U ostatních se zobrazí čas poslední aktivity, pokud to mají nastaveno jako veřejné.
Kontakty bude možné filtrovat dvěma způsoby. Při výběru řazení podle aktivity se nahoře objeví online uživatelé a pod nimi kontakty podle času jejich poslední aktivity. Druhou možností pak bude klasické abecední řazení bez ohledu na aktuální stav.
V horní části obrazovky přibude vyhledávací pole, které umožní hledat podle jména, telefonního čísla nebo uživatelského jména. Na konci seznamu se podle dostupných screenshotů nachází také možnost pro zahájení konverzace s Meta AI a možnost pozvat nové uživatele prostřednictvím sdíleného odkazu.
To ale z novinek není všechno. Další praktickou funkcí by měly být připomínky narozenin. Pokud některý z kontaktů bude mít narozeniny, WhatsApp vedle jeho jména zobrazí emoji dortu a upozornění. Informace o narozeninách bude aplikace automaticky přebírat z telefonního adresáře, to znamená, pokud u daného kontaktu budeme mít zároveň poznámku, kdy má daný kontakt narozeniny.
Zdroje: gsmarena.com, wabetainfo.com
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