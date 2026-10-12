WhatsApp chystá novou záložku Kontakty. Ukáže, kdo je online, a připomene narozeniny

• 12. 10. 2026#Android #Aplikace
WhatsApp chystá novou záložku Kontakty. Ukáže, kdo je online, a připomene narozeniny

Zdroj: Dotekamanie.cz

Uživatelé WhatsApp pro Android by se brzy mohli dočkat designových změn v uživatelském rozhraní. Vývojáři pracují na samostatné záložce Kontakty. Ta by měla nově nabídnout přehled všech uložených kontaktů, jejich aktuální dostupnost a také připomínky narozenin. Novinka se objevila v beta verzi 2.26.40.3, která je dostupná prostřednictvím Google Play, ale vzhledem k tomu, že se jedná o preview, není dostupná pro běžné uživatele.

WhatsApp pro Android testuje nové funkce

Původně WhatsApp plánoval zobrazovat seznam online kontaktů v nastavení aplikace. Vývojáři ale nakonec design pozměnili a rozšířili na samostatnou záložku přímo ve spodní navigační liště. Nově bude možnost rychle zjistit, který z kontaktů právě používá WhatsApp. Uživatelé, kteří budou právě online, budou u své profilové fotky mít zelenou tečku podobně, jako to mají uživatelé u Facebook Messengeru nebo na Instagramu. U ostatních se zobrazí čas poslední aktivity, pokud to mají nastaveno jako veřejné.

Kontakty bude možné filtrovat dvěma způsoby. Při výběru řazení podle aktivity se nahoře objeví online uživatelé a pod nimi kontakty podle času jejich poslední aktivity. Druhou možností pak bude klasické abecední řazení bez ohledu na aktuální stav.

Wa New Contacts Tab Online Contacts Birthday Share Invite Feature Android

Zdroj: WABetaInfo

V horní části obrazovky přibude vyhledávací pole, které umožní hledat podle jména, telefonního čísla nebo uživatelského jména. Na konci seznamu se podle dostupných screenshotů nachází také možnost pro zahájení konverzace s Meta AI a možnost pozvat nové uživatele prostřednictvím sdíleného odkazu.

To ale z novinek není všechno. Další praktickou funkcí by měly být připomínky narozenin. Pokud některý z kontaktů bude mít narozeniny, WhatsApp vedle jeho jména zobrazí emoji dortu a upozornění. Informace o narozeninách bude aplikace automaticky přebírat z telefonního adresáře, to znamená, pokud u daného kontaktu budeme mít zároveň poznámku, kdy má daný kontakt narozeniny.

Zdroje: gsmarena.com, wabetainfo.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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