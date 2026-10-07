WhatsApp začne blokovat přihlášení na telefonech, které mají zastaralý a neaktuální systém

Zdroj: Dotekamanie.cz
Používáte WhatsApp na starším iPhonu, nebo telefonu s Androidem? Brzy můžete narazit na problém. WhatsApp totiž zpřísňuje zabezpečení a nově může zablokovat přístup k aplikaci na telefonech se zastaralou verzí Androidu nebo iOS. Pokud aplikace vyhodnotí, že je systém příliš starý, uživatele vyzve k aktualizaci a bez ní mu nedovolí pokračovat.
Bez aktualizace systému se nemusíte do WhatsApp přihlásit
Jedná se o změnu, která je implementována na straně služby WhatsApp, takže není součástí standardní aktualizace, která přichází s novou verzí aplikace. Opatření se týká vybraných účtů na Androidu i iOS a může se objevit bez ohledu na konkrétní verzi aplikace. Při pokusu o přihlášení WhatsApp zobrazí hlášku s informací, že zařízení potřebuje novější systém. Uživatel by pak měl přejít do nastavení telefonu, nainstalovat nejnovější dostupnou aktualizaci. Až teprve poté bude přihlášení do aplikace možné. Aplikace zároveň uživatele navede, kde může zkontrolovat aktuálně nainstalovanou verzi systému. Tento krok nebude možné přeskočit, takže bez aktualizace nebude možné přihlášení dokončit.
WhatsApp upozorňuje, že zabezpečení aplikace závisí také na samotném operačním systému. Starší verze mohou obsahovat známé bezpečnostní chyby, které útočníci využívají ke zneužití a instalaci škodlivého softwaru.
Pokud se škodlivý software dostane přímo do telefonu, může zachytit data ještě předtím, než je WhatsApp zašifruje. End-to-end šifrování dokáže ochránit přenos zpráv, ale nedokáže ochránit obsah, ke kterému útočník získal v zařízení přístup. Novinka navazuje na širší nasazování bezpečnostních opatření. WhatsApp už například testuje upozornění na neoficiální klientské aplikace WhatsApp Web, funkci pro detekci podezřelých zpráv pomocí AI – Scam Alert, nebo funkci Omezený chat, která nastavuje vyšší zabezpečení konverzací.
Zatím nejsou známy informace o tom, které konkrétní verze Androidu a iOS už budou považované za zastaralé. Uživatelé, kterým se upozornění zatím nezobrazilo by tak měli být v klidu, ale mohou se s ním setkat později, pokud se jejich systém dostane pod minimální bezpečnostní požadavky.
Zdroj: wabetainfo.com
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