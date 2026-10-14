Vlastní aplikace v Obchodě Play i bez programování se stává realitou

Zdroj: Dotekomanie.cz
Současná doba nabízí neuvěřitelné možnosti v oblasti softwaru. Zatímco jste v minulosti mohli jen snít o nějaké aplikaci přímo podle vašich představ, dnes si takovou můžete vytvořit pomocí AI. Ostatně trend „vibe coding“ stále pokračuje, jen jsou zde omezení, hlavně co se týče aplikací pro mobily. Google to nyní mění.
Vlastní aplikace i bez vývojářského účtu
Google nabízí poměrně velkou sadu silných nástrojů a modelů. Jedním z nich je Google AI Studio, skrze které si můžete pomocí AI vytvořit vlastní aplikaci i bez znalosti samotného programování. Bohužel cesta do mobilu hotové aplikace není zrovna jednoduchá, naštěstí je nyní cesta otevřená.
Společnost postupně spouští vlastní osobní knihovnu, která je určena pro běžné uživatele. Stačí si vytvořit aplikaci v Google AI Studio, následně ji vložit do Obchodu Play pod svůj vlastní účet a můžete si ji nainstalovat na jakékoliv zařízení. Vše je uzavřené a oddělené od ostatního obsahu Obchodu Play. Dokonce ani nepotřebujete vývojářský účet, postačuje běžný.
V následujících měsících bude dokonce možné svoje aplikace sdílet s omezeným okruhem lidí. Pak přibude možnost přejít na vývojářský účet a přenést pod něj takto vytvořené aplikace, díky čemuž se nabídnou celému světu. Jedná se o ambiciózní projekt, který by teoreticky mohl přinést daleko více aplikací.
Google ale nastavil pravidla. V první fázi, tedy dostupnosti aplikací ve vlastní knihovně, je omezen jen na uživatele starší 18 let. Bohužel je novinka dostupná aktuálně jen na vybraných trzích (Google neuvedl samotný seznam). Jedná se ale o pilotní projekt a asi se následně rozšíří do celého světa.
Zdroj: Tisková zpráva
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