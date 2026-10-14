Google spojil síly s Flo, chystá hardware pro ženy

• 14. 10. 2026#Android #Aplikace
Google spojil síly s Flo, chystá hardware pro ženy

Zdroj: Android Headlines

Americký technologický gigant Google oznámil spolupráci s Flo, pravděpodobně nejpopulárnější aplikací pro sledování menstruačního cyklu. Vedle propojení aplikací je však v plánu i něco většího, nové zařízení určené pro ženy.

Data o cyklu i v Google Health

Aplikaci pro sledování menstruačního cyklu Flo používá více než 80 milionů žen po celém světě. Google s ní nyní dle své tiskové zprávy navázal víceletou spolupráci. Prvním krokem bude propojení aplikací Flo a Google Health, kde se data o cyklu potkají s tím, co naměří zařízení od Googlu, ať už to jsou třeba Pixel Watch, Fitbit Air či nový Fitbit Edge.

S předplatným Google Health Premium pak bude uživatelkám k dispozici i AI trenér či poradce, který jim poradí s celou řadou otázek. Co se týče soukromí, Google se snaží napravit reputaci a uvádí, že si uživatelky budou moci vybrat, co přesně hodlají s aplikací sdílet pro každý typ dat. Data se pak nikdy nebudou prodávat, nebudou sloužit k reklamě a nedostanou se ani k jiným aplikacím.

Google Health Flo

Zdroj: Engadget

V rámci spolupráce by pak mělo dojít i na vývoj nového zařízení přímo pro ženy, které by spojilo algoritmy Flo se senzory od Googlu. Více informací o tomto hardwaru nám však společnosti v tuto chvíli neprozradily. Uvedly ale, že plánují i společný výzkum v tématech, na která se tolik nedostává, přičemž zmínily například perimenopauzu, syndrom PMOS nebo období po porodu.

Zdroj: blog.google

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Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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