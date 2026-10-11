Amazon má nové Alexa tablety a dostaly Obchod Google Play

Amazon Alexa Tablet 12 Pro a Tablet 11 a Tablet 8 | Zdroj: Amazon
Známé tablety od Amazonu mají za sebou další poměrně dost citelnou aktualizaci a na trh míří rovnou tři čerstvé novinky. Oficiálním představením prošli zástupci s názvem Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 a Alexa Tablet 8. Americký gigant zcela změnil jejich směr, kde od zařízení připomínajících elektronické čtečky Kindle přechází čistě k tabletům se zajímavou výbavou včetně umělé inteligence Alexa.
Otevírá se světu
Základní vstupenkou se stává Alexa Tablet 8 s 8,7palcovým HD+ displejem a přední 5MPx kamerkou. Uvnitř naleznete základní osmijádrový procesor MT8189 od MediaTeku, 4/8GB operační paměť RAM po boku 64/128GB interního úložiště. Záda nesou jeden obyčejný 8MPx objektiv fotoaparátu. U baterie sice neznáme kapacitu článku, ale údajně zvládne 14 hodin provozu.
Druhý přírůstek s 11palcovým 2,5K displejem nabízí stejný procesor i velikosti interního úložiště jako 8palcová verze. Rozdíl tvoří lepší 8MPx přední kamerka, o 1 hodinu delší výdrž a pouze jedna 8GB operační paměť RAM. To nejlepší čeká u posledního modelu Alexa Tablet 12 Pro, kam se dostal 12palcový 2,8K displej, pod kterým běží procesor Dimensity 8400. Čip doplňuje 8GB paměť RAM vedle 128GB úložiště.
Výdrž atakuje hranici 16 hodin a zadní straně také náleží 13MPx fotoaparát. Naopak vpředu najdete 8MPx kamerku. Vstup pro USB-C podporuje rozhraní DisplayPort. Navíc firma Amazon ještě přináší variantu s matným displejem Nanomatte, u kterého nedochází k odleskům. Dále získala větší 16GB operační paměť RAM a až 256GB úložiště na uživatelská data.
K tabletu ve verzi Pro lze dokoupit spoustu příslušenství, a to od dotykového pera až po bezdrátovou klávesnici. Všechny dnešní novinky mají jednolitou konstrukci z hliníku, obsahují předinstalovaného AI asistenta Alexa+ a konečně podporují Služby Google Play, takže uživatelé nejsou odkázáni jen na Amazon Appstore. Ovšem Amazon si stále neodpustil dodatečný poplatek 20 dolarů (cca 435 Kč) za odstranění reklam na zamykací obrazovce.
Prodej odstartuje již za pár dnů za cenu od cca 5 006 Kč za Alexa Tablet 8 (4+64 GB), od cca 7 182 Kč za Alexa Tablet 11 (8+64 GB) a od cca 10 860 Kč za Alexa Tablet 12 Pro (8+128 GB). Nejvyšší model Pro s Nanomatte panelem stojí v rozmezí od cca 11 948 Kč (8+128 GB) do cca 14 777 Kč (16+256 GB).
Zdroje: aboutamazon.com, gsmarena.com, fonearena.com
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