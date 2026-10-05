Google testuje novinku. Chrome pro Android může nově před vyplnění hesla požadovat biometrické ověření

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google testuje novinku z oblasti zabezpečení citlivých dat. Nejedná se ale tak úplně o novinku, protože Google již tuto funkci testoval před více než rokem. Funkce se nakonec ale do stabilní verze Chrome nedostala. A o co že se jedná? Chromu pro Android by měl přinést další bezpečnostní vrstvu pro automatické vyplňování uložených hesel. Před vložením přihlašovacích údajů by mohl prohlížeč nově vyžadovat ověření pomocí otisku prstu, rozpoznání obličeje nebo jiné metody biometrického ověření.
Chrome pro Android dostane novou funkci
Funkce se objevila v nejnovější vývojové verzi Chrome Canary a je schovaná za přepínač „Biometric reauth for password filling“. Jako první si jí všiml jeeden uživatel na síti X.
Po aktivaci této nové funkce může klepnutí na uložené přihlašovací údaje vyvolat další ověření identity uživatele. Samotné odemknutí telefonu by tak už nemuselo automaticky znamenat přístup ke všem heslům uloženým ve Správci hesel Google.
Právě v tom spočívá hlavní bezpečnostní přínos. Pokud by někdo získal přístup k již odemčenému telefonu, nemusel by se tím automaticky dostat také ke všem uloženým přihlašovacím údajům. Biometrické ověřování pro automatické vyplňování už dnes používají iPhony. Na zařízeních Apple může Face ID nebo Touch ID potvrdit vložení uloženého jména a hesla.
Zdroj: androidcentral.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře