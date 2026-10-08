Elektromobily v Česku lámou rekordy, v září tvořily přes 11 % nových vozů

Škoda Enyaq, zdroj: Škoda1
11,2 %. Tak velký podíl měly elektromobily v září na registracích nových osobních automobilů v České republice. Rekordní měsíc podpořila zejména domácí značka Škoda. Které modely byly nejprodávanější?
Rekordní září pro elektromobily
Podle nejnovějších dat Centra dopravního výzkumu se v Česku od ledna do září zaregistrovalo celkem 13 806 nových elektromobilů, což je o 36 % více než loni. Jen v září jich pak přibylo rekordních 2141 za pouhý měsíc. Za devět měsíců tak tvoří 7,4procentní podíl nových „osobáků“ na celém trhu.
Prodejům elektromobilů kraluje domácí Škoda s třetinovým podílem na trhu. Nejprodávanějším letošním modelem je v tuto chvíli Enyaq s 2227 kusy, následovaný Elroqem s 1984 kusy a Teslou Model Y s 1461 registracemi. Pouze tyto tři modely jsou dohromady zodpovědné za více než 40 % prodejů.
Špatně se pak ve statistice nevede ani nové Škodě Epiq, která s celkem 291 registracemi, i přes pozdní start, zabrala pěkné šesté místo. Celkově už v Česku jezdí přes 80 tisíc elektromobilů. Zájem pak roste i o ojeté modely, jichž se k nám v uplynulých devíti měsících dovezlo více než 10 tisíc.
Zdroj: Tisková zpráva
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře
Josef Zahrada9. 10. 2026, 0:30
90% koupily (a kupují) firmy :)