Elektromobily v Česku lámou rekordy, v září tvořily přes 11 % nových vozů

• 8. 10. 2026#Elektroauta
Elektromobily v Česku lámou rekordy, v září tvořily přes 11 % nových vozů

Škoda Enyaq, zdroj: Škoda

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11,2 %. Tak velký podíl měly elektromobily v září na registracích nových osobních automobilů v České republice. Rekordní měsíc podpořila zejména domácí značka Škoda. Které modely byly nejprodávanější?

Rekordní září pro elektromobily

Podle nejnovějších dat Centra dopravního výzkumu se v Česku od ledna do září zaregistrovalo celkem 13 806 nových elektromobilů, což je o 36 % více než loni. Jen v září jich pak přibylo rekordních 2141 za pouhý měsíc. Za devět měsíců tak tvoří 7,4procentní podíl nových „osobáků“ na celém trhu.

Prodejům elektromobilů kraluje domácí Škoda s třetinovým podílem na trhu. Nejprodávanějším letošním modelem je v tuto chvíli Enyaq s 2227 kusy, následovaný Elroqem s 1984 kusy a Teslou Model Y s 1461 registracemi. Pouze tyto tři modely jsou dohromady zodpovědné za více než 40 % prodejů.

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Tesla Model Y, třetí nejprodávanější elektromobil v září u nás, zdroj: Dotekománie

Špatně se pak ve statistice nevede ani nové Škodě Epiq, která s celkem 291 registracemi, i přes pozdní start, zabrala pěkné šesté místo. Celkově už v Česku jezdí přes 80 tisíc elektromobilů. Zájem pak roste i o ojeté modely, jichž se k nám v uplynulých devíti měsících dovezlo více než 10 tisíc.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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Komentáře

Josef Zahrada

9. 10. 2026, 0:30

90% koupily (a kupují) firmy :)

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