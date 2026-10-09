Chytré sloupky umožňují plynulý provoz záchranných složek v centru Brna

Vjezd do pěší zóny a dalších míst v centru Brna hlídají výsuvné sloupky už ve 13 lokalitách. Vybrané z nich se nově před vozidly integrovaného záchranného systému zasunou automaticky, bez telefonování na dispečink. Systém pro Brněnské komunikace dodala INTENS Corporation, dceřiná firma O2.
Sloupky v historickém centru regulují, kdo smí do pěší zóny vjet. Pro běžná auta zůstávají vytažené, hasiči, záchranáři nebo policie ale potřebují projet co nejrychleji a tak jim nový způsob umožňuje hladký průjezd.
Konec telefonování na dispečink
Dosud musela posádka zásahového vozidla otevření sloupku řešit přes dispečink. Ten pak sloupek ručně spustil. Celý proces měl několik kroků, stál čas a nabízel prostor pro chybu.
„Dosavadní režim přístupu do centra byl pro složky IZS poměrně složitý,“ vysvětluje Roman Nekula, správní ředitel Brněnských komunikací.
Právě u hasičů a záchranářů přitom rozhodují vteřiny. I krátké zdržení u vjezdu může znamenat komplikaci navíc.
„Každá ztracená minuta může mít přímý dopad na výsledek zásahu,“ doplňuje mjr. Bronislav Kocman z HZS Jihomoravského kraje.
Auto se ohlásí, sloupek uvolní cestu
Základem je C-ITS (kooperativní inteligentní dopravní systémy). Jde o výměnu dat mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou v reálném čase. Vybavené vozidlo se při příjezdu k vjezdu ohlásí a sloupek se před ním automaticky zasune. Posádka nemusí nikam volat ani čekat na reakci dispečera. Data putují i přes mobilní 5G síť, která má zajistit stabilní přenos. Sloupky jsou zároveň napojené na městský řídicí systém.
Součást širšího systému
Podle Brněnských komunikací nejde o samostatný projekt. Sloupky jsou součástí C-ITS systému města, který Brno buduje od dokončení evropského projektu C-Roads.
C-Roads je evropský rámec, který sjednocuje pravidla pro zavádění C-ITS. Stejné vozidlo by tak mělo umět komunikovat i s infrastrukturou v jiném městě, které postaví systém podle stejných pravidel.
„Projekt není jednorázové řešení pro jedno konkrétní místo,“ říká Jiří Matějec, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku.
Co bude dál?
Systém zatím využívají jen záchranné složky ve vybavených vozidlech. Později by se mohl otevřít i dalším oprávněným uživatelům, například navazujícím městským službám.
O kolik se průjezd reálně zrychlil a kolik zásahových vozidel je již vybaveno, zatím zveřejněno nebylo. Právě tato čísla ukážou, jaký přínos chytré sloupky pro Brno skutečně mají.
Zdroj: Tisková zpráva
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře