Samsung Health dostává velkou aktualizaci: chytřejší spánek, integrace Stravy i analýza jídla pomocí AI

Zdroj: Samsung
Ve zkratce:
- Aplikace Samsung Health zjednodušuje spánkový koučink, který nyní vyžaduje analýzu pouze dvou nocí namísto původních sedmi.
- Běžecký trénink nově podporuje import tras z populární platformy Strava a nabízí rozšířený počet tréninkových úrovní.
- Funkce Scan Meal využívá umělou inteligenci k odhadu nutričních hodnot pokrmů na základě jejich fotografie.
Samsung přichází s velikou aktualizací své aplikace Samsung Health. Pokud vlastníte telefony a příslušenství Samsung, pravděpodobně vás potěší vylepšení funkcí a zpřesnění doporučení. Novinky se zaměřují především na sledování spánku, běžecké tréninky a stravování. Spánkový kouč si nyní vystačí s menším množstvím dat, běžci získávají nové tréninkové úrovně a také propojení se populární aplikací Strava. Zajímavou novinkou je také rozpoznávání jídla pomocí umělé inteligence, které dokáže z fotografie odhadnout kalorickou hodnotu pokrmu.
Samsung přidává novinky do aplikace Health
Samsung výrazně zjednodušuje používání funkce Spánkového kouče. Zatímco dosud aplikace vyžadovala údaje alespoň ze sedmi nocí v rámci jednoho měsíce, nově bude stačit měření z pouhých dvou za poslední dva týdny. Data aplikace získá buď z hodinek Galaxy Watch nebo prstenu Galaxy Ring. Během úvodního nastavení aplikace zohledňuje pravidelnost spánku, noční probouzení, konzumaci kofeinu či alkoholu a také to jak uživatel sám subjektivně svůj spánek hodnotí. Na základě těchto údajů systém uživatele označí jedním ze symbolů zvířete a sestaví mu individuální program na čtyři až osm týdnů. Doporučení se následně každý týden přizpůsobí na základě toho jak se spánkové návyky budou v čase měnit.
Spánkový poradce přitom nesleduje pouze čísla. Samsung Health nabízí každodenní seznam doporučených návyků, například omezení používání telefonu, či počítače hodinu před spaním, vynechání večerní kávy nebo ranní venkovní rozcvičku. Nově je k dispozici také graf Sleep Balance, který přehledně propojuje pět klíčových ukazatelů: délku a pravidelnost spánku, dobu kdy jsme v noci vzhůru, subjektivní pocit, jak jsme se spánkem spokojení a Energy Score. Každé ráno navíc aplikace připraví souhrn předchozí noci s konkrétními tipy jak spánek vylepšovat. Výsledky pak nabídne v týdenních přehledech pro lepší sledování dlouhodobého trendu.
Běžecký trenér nabídne více úrovní a trasy ze Stravy
Vylepšení se dočkala také funkce pro běžce – Running Coach, tedy osobní běžecký trenér. Samsung rozšířil počet tréninkových úrovní z deseti na dvanáct. Aplikace i nadále dokáže připravovat individuální tréninkové plány podle výsledků dvanáctiminutového běžeckého testu nebo historických statistik.
Nově také usnadňuje sdílení sportovní aktivity díky různým motivům pro sociální sítě. Praktickou změnou je také integrace s populární aplikací Strava. Uživatelé si díky tomu mohou importovat běžecké, cyklistické a další trasy ze Stravy přímo do Samsung Health pro použití v telefonu nebo v hodinkách.
Umělá inteligence spočítá kalorie z pouhé fototéky jídla
Další zajímavou funkcí je Scan Meal – Vyfoť své jídlo“, která bude k dispozici pouze pro uživatele v USA v rámci beta verze. Stačí vyfotit jídlo a o zbytek se postará AI. Ta se pokusí rozpoznat jednotlivé potraviny, odhadnout velikost porce a vypočítat přibližné množství kalorií a makroživin jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Samsung přidává také funkci pro hodnocení jídelníčku Diet Score – Dietní skóre. Tato funkce na základě sesbíraných údajů analyzuje to jak se uživatel stravuje, analýzu rozděluje do sedmi sledovaných oblastí a výsledky pak dělí do čtyř kategorií, které mají uživatele upozornit na nesprávné návyky, nebo naopak ukázat správný směr.
Díky tomu tak uživatele dostanou signály, že by se měli zaměřit na vyšší příjem zeleniny a bílkovin a například omezit sladké nápoje a vysoce průmyslově zpracované potraviny. Samsung by měl nové funkce postupně zpřístupňovat během října pro všechny majitele aplikace Samsung Health. Dostupnost jednotlivých novinek ale bude závislá právě na tom, v jaké zemi se budeme nacházet a také zdali budeme mít podporované zařízení. Prozatím také není jasné, kdy se funkce Scan Meal dostane do Evropy respektive k českým uživatelům.
Zdroje: 9to5google.com, news.samsung.com
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Komentáře