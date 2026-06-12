Nové Galaxy Watch přinesou pokročilé zdravotní funkce s AI: Vitals, Heart Health Score a další

Zdroj: Samsung
Samsung má někdy tendenci představit konkrétní novinku nebo vychytávku, případně součástku ještě před uvedením finálního produktu. Často se tak děje například u foťáků nebo procesorů. Nyní zde máme ale softwarové novinky, které budou dostupné u nadcházející generace chytrých hodinek Galaxy Watch.
Čtyři nové funkce
Samsung asi nechce čekat na samotné uvedení hodinek a představuje čtyři softwarové novinky, které se budou týkat hodinek. Funkce jsou součástí nové verze aplikace a služby Samsung Health.
„Aplikace Samsung Health se neustále vyvíjí – zdravotní data, naměřená pomocí hodinek Galaxy Watch, se zpracovávají pomocí umělé inteligence, takže uživatelé můžou snáze a intuitivně porozumět svému fyzickému i psychickému zdravotnímu stavu,“ říká Hon Pak, vrchní viceprezident a ředitel týmu pro digitální zdraví v divizi Mobile eXperience (MX) Business v Samsung Electronics. „Samsung hodlá i nadále rozšiřovat svou proaktivní a personalizovanou zdravotní péči v rámci propojeného ekosystému Galaxy díky neustálým inovacím.“
První novinka se jmenuje Vitals, což je v podstatě skóre, které v sobě kombinuje pět základních biometrických signálů získávaných během noci srdeční frekvenci, její variabilitu, dechovou frekvenci, teplotu pokožky a hladinu kyslíku v krvi. Analýza těchto dat je následně porovnána s daty ze dne. O Vitals nemusíte ani vědět, ale v případě, že dojde k výraznému výkyvu, dostanete upozornění, že si máte více odpočinou nebo třeba že hrozí onemocnění.
Heart Health Score využívá funkci Cévní zátěž představenou minulý rok a kombinuje je s údaji o tělesné stavbě. Uživatel se tak dozví skóre, které reprezentuje informace o návycích, které mají dopad na dlouhodobou fyzickou pohodu uživatele. Třetí funkcí je Daily Cardio Load, Měří kumulovanou kardiovaskulární námahu a počítá celodenní zátěž a maximální kapacitu při tréninku. Výsledkem jsou doporučení pro optimální cíle. Poslední novinka je Fitness Index. Vylepšuje monitoring každodenního cvičení a hlídá samotný vývoj trénování. Pracuje s údaji jako srdeční frekvence, VO2 max nebo denní počet nachozených kroků. Následně se porovnávají data s údaji vrstevníků uživatele.
Nové funkce jsou postaveny mimo jiné i na umělé inteligenci a budou vyžadovat delší používání hodinek, a to i přes noc, aby bylo dostatek dat pro vyhodnocování. Nyní si tedy musíme počkat na nové hodinky. Dá se předpokládat, že se funkce následně dostanou i do starších modelů, jen to bude s nějakým zpožděním.
Zdroj: Tisková zpráva
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