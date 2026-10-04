Samsung Galaxy Buds3 FE jsou dostupná sluchátka, která nabídnou ANC, Galaxy AI a až 24hodinovou výdrž

Zdroj: Phone Arena
Galaxy Buds3 FE jsou novinkou od Samsungu, která míří na uživatele, kteří chtějí sluchátka nabízející část výbavy dražších modelů, ale přitom nechtějí platit za verzi Pro. Sluchátka vycházejí z designu Galaxy Buds3 Pro, nabídnou aktivní potlačení hluku ANC, Galaxy AI a výdrž až 24 hodin díky nabíjecímu pouzdru.
Samsung představuje dostupnější sluchátka Galaxy Buds3 FE
Konstrukce používá prodloužené stopky, na kterých nalezneme ovládání pomocí stisknutí a přejetí prstem. Díky tomu lze přímo na sluchátkách ovládat přehrávání i hlasitost. Pouzdro si zachovává průhledné víčko známé z Buds3 Pro. Samotná sluchátka mají při zapnutém aktivním potlačení hluku nabídnout až 6 hodin poslechu. Společně s nabíjecím pouzdrem se celková výdrž dostává až na 24 hodin.
Každé sluchátko je vybaveno 11mm měničem, který má nabídnout výrazné basy a vyvážené vyšší frekvence. Zvuk lze dále ladit prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable. O potlačení okolního hluku se stará systém ANC využívající trojici mikrofonů. Sluchátka mají eliminovat například souvislý hluk, klepání nebo okolní rozhovory. Nechybí ani režim Ambient, který naopak propustí okolní zvuky v situacích, kdy potřebujete i vnímat své okolí.
Galaxy Buds3 FE jsou úzce propojená s ekosystémem Samsungu. Podporují například funkci Live Interpreter prostřednictvím Galaxy AI, která umožňuje využít překlad v reálném čase při osobní konverzaci i během telefonních hovorů v jiném jazyce. Sluchátka se zároveň vážou ke Galaxy účtu, nikoliv pouze k jednomu konkrétnímu zařízení. Uživatel je tak může plynule používat s telefonem, tabletem nebo notebookem Samsung bez nutnosti opakovaného párování. Konstrukce splňuje certifikaci IP54, takže nabízí ochranu proti prachu a stříkající vodě.
A jaká že je tedy cena? Doporučená cena sluchátek Samsung Galaxy Buds3 FE vychází na 149,99 dolarů, tedy zhruba na 3 200 Kč (Pro verze vychází něco kolem 5 500 Kč).
Zdroj: phonearena.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře