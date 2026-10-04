Nové Vivo S60t může zamíchat kartami

Vivo S60t | Zdroj: Vivo
Čínská firma Vivo po necelém půl roce od oznámení modelu s označením S50t nečekaně přináší přímého nástupce pod názvem S60t. Aktuální novinka podle srovnání prošla řadou zajímavých vylepšení, díky kterým si jednoznačně udrží místo v segmentu střední třídy. Přestože výrobce nevěnoval žádnou pozornost tomuto zařízení, tak si rozhodně zaslouží pozornost.
Slušný nadprůměr
Přední stranu zabírá 6,59palcový AMOLED displej dosahující na 1,5K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Pro milovníky fotografování selfie je přítomna 50MPx kamerka. Konstrukci zevnitř vyplňuje čipová sada Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu, 12GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) se dvěma rozdílnými velikostmi interního úložiště (256/512 GB).
Za celkovou výdrží stojí 7 200mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 90W nabíjení. Případně lze také využít reverzní dobíjení přes USB-C port. Firma si dozadu připravila velmi silnou sestavu objektivů fotoaparátu. Po boku hlavního 50MPx senzoru s OIS technologií najdete 50MPx periskopický teleobjektiv s funkcí OIS a 8MPx ultraširokoúhlý snímač.
Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 17 v rámci vlastní platformy OriginOS 7. Mezi ostatní výbavové prvky můžeme zařadit ultrazvukový snímač otisků prstů pod čelním panelem, stereo reproduktory, technologii NFC, certifikaci odolnosti IP69 a lineární motor v ose X.
Prodejní pulty nabídnou tři barevné verze (černou, stříbrnou, zelenou) za cenu v přepočtu od 11 661 Kč. Náročnější mohou zvolit vyšší konfiguraci s cenovkou cca 12 957 Kč.
Zdroj: gizmochina.com
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