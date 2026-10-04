Netradiční Honor X5d (s): Dva displeje a jeden zbytečný model navíc

Zdroj: Honor
Nějakou dobu byly mobily poněkud nudné, ale konečně jsou výrobci trochu odvážnější. Mobily s dvěma displeji nejsou nějak unikátní a sem tam se objeví takové zařízení. Nejpokročilejší takové mobily má Xiaomi, ale jak jde vidět, i Honor umí udělat mobil se sekundárním displejem.
HONOR X5d (s) a ještě Plus k tomu
Výrobce v tichosti představil dvě novinky nesoucí označení HONOR X5d (s) a HONOR X5d Plus (s). Vyznačují se sekundárním displejem na zadní straně, který má 2,01palcovou úhlopříčku. Navíc je dotykový, takže se dá jeho obsah ovládat. Může fungovat jako hledáček nebo prostor pro ovládání medií.
Takto by mohly novinky vypadat zajímavě, ale například rozdíl mezi HONOR X5d (s) a HONOR X5d Plus (s) je minimální. Schválně, jestli dokážete najít rozdíly ve specifikacích níže. Displeje mají jen HD+ rozlišení, je zde podpora pouze pro LTE a v základu mají pouze Android 16 Go, tedy osekanou verzi operačního systému.
Cena základního modelu HONOR X5d (s) vychází v přepočtu přibližně na 3 300 Kč. Co se týče dostupnosti, tak tu zatím Honor nespecifikoval blíže.
Specifikace HONOR X5d (s)
- displej: 6,78 palců, LCD, 720 x 1576 pixelů, 16,7 milionu barev, jas až 600 nitů, 90 Hz
- sekundární displej: 2,01 palců, LCD, 240 x 296 pixelů
- procesor: UNISOC T610, osmijádrový (2x A75 1,8 GHz + 6x A55 1,8 GHz), ARM Mali-G52 GPU
- RAM: 4 GB (+4 GB virtuální)
- úložiště: 64 GB
- Operační systém: Android 16 (Go edition)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 4x digitální zoom, LED blesk)
- přední: 5 Mpx (f/2,0)
- IP52
- čtečka otisků prstů
- 3,5mm jack
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,5 x 8,72 mm, 214 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 15W drátové nabíjení
Specifikace HONOR X5d Plus (s)
- displej: 6,78 palců, LCD, 720 x 1576 pixelů, 16,7 milionu barev, jas až 600 nitů, 90 Hz
- sekundární displej: 2,01 palců, LCD, 240 x 296 pixelů
- procesor: UNISOC T615, osmijádrový (2x A75 1,8 GHz + 6x A55 1,6 GHz), ARM Mali-G57 GPU
- RAM: 4 GB (+4 GB virtuální)
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: Android 16 (Go edition)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 4x digitální zoom, LED blesk)
- přední: 5 Mpx (f/2,0)
- IP52
- čtečka otisků prstů
- 3,5mm jack
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,5 x 8,72 mm, 214 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 15W drátové nabíjení
Zdroje: honor.com, honor.com, gizmochina.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře