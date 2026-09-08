Mediatek vrací do hry Helio G99+: Starý známý s novou podporou pamětí

Zdroj: Mediatek
V roce 2022 společnost Mediatek představila procesor Helio G99, což měl být v podstatě poslední v řadě s podporou jen LTE. Od té doby se daří sérii Dimensity, která má nativní podporu 5G. I tak po takové době vznikají mobily s LTE, takže se tento procesor dočkal modernizací a už jsme zde měli G100 a G200 z minulého roku. I tak zde máme novinku v podobě Helio G99+.
Helio G99+
Už jen podle označení byste asi soudili, že moc změn neproběhlo, což je více méně pravda. Faktem je, že G99, G99+, G100 a G200 jsou postavené na stejném základu, tedy sestavě 2x Arm Cortex-A76 (2,2 GHz) a 6x Arm Cortex-A55 (2,0 GHz), přičemž se používá stále 6nm výrobní proces.
Odlišnosti jsou zde spíše v některých oblastech. Pokud budeme porovnávat G99 a G99+ mezi sebou, tak novinka nabízí podporu pro rychlejší a modernější operační paměti. Konkrétně ji lze zkombinovat s LPDDR5X s 5 500 Mbps. Ostatní mají nativně LPDDR4X (4 266 Mbps). Pokud jde tedy o surový výkon, tak Helio G99+ je výkonnější než G100 a G200, ale v celkovém hodnocení bude na prvním místě G200 díky lepší grafice a ISP, na druhém místě pak G99+ a následují G100 a G99.
Mediatek v tom začíná mít trochu zmatky, ale jde vidět, že recykluje jeden základ už čtyři roky a prochází mu to. Zřejmě se tento procesor dostane do dalších zařízeních i v příštím roce. Otázkou je, jestli se někdy dočkáme zcela nového základu nebo i případná varianta G300 bude stavět stále na původním procesoru z roku 2022.
Zdroje: mediatek.com, mediatek.com, mediatek.com, mediatek.com, gizmochina.com
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