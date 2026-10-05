Datamanie v akci: O2 nabízí nejen 200 GB za 349 Kč, platí však jen omezenou dobu

Zdroj: O2
Mnohé společnosti se již připravují na Vánoce a zajisté budou lákat na nejrůznější dárky a akce. U mobilních operátorů to očekáváme také, ale O2 asi nechce čekat a spouští jednu akci již nyní. Ta se zaměřuje na větší porci dat.
Dvojnásobek FUP limitu
Mnoho let jsme mohli vidět, že O2 v rámci Datamanie nabízí nadstandardní předplacenku se 100 GB FUP, ale pak došlo k navýšení ceny a její atraktivita se snížila. Sem tam se sice objeví akce, ale tentokrát zde máme skutečně zajímavou nabídku.
„Zdvojnásobením dat za stejnou cenu dáváme zákazníkům více prostoru sledovat, sdílet a být ve spojení bez zbytečných kompromisů. Ať už si některý z akčních tarifů pořídí pro sebe, nebo pro své blízké,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
O2 se rozhodlo po omezenou dobu nabídnout své předplacenky a daty s dvojnásobným FUP limitem. Aby toho nebylo málo, tak došlo dočasně na snížení cen. K běžné 100Gb dostanete dalších 100 GB a navíc se cena sníží na 349 Kč, tedy na tu atraktivnější, na kterou jsme zvyklí. To same se odehraje i u verze s 10 GB a 2 GB, jen tedy u té nejnižší není nižší cena.
Tato nabídka je na stránkách O2 jen do 31. října, přičemž SIM karty je nutné aktivovat do 15. února. Jestli vás nelákají tyto předplacenky, je v akci i Datamanie Neo s neomezeným voláním a daty za 499 Kč měsíčně. U předplacenek je ale nepříjemná vlastnost. Dané datové navýšení a i cena se vrátí na původní po uplynutí 12 měsíců.
Zdroj: O2
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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