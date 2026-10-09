Výrazné Alza slevy na vytápění, zabezpečení i osvětlení KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Smart Home
4 minuty čtení#Smart Home
Výrazné Alza slevy na vytápění, zabezpečení i osvětlení

Moderní technologie do domácnosti přinášejí nejen vyšší komfort, ale především úsporu energií a spolehlivější dohled nad celým prostorem. Aktuální nabídka na Alza.cz zahrnuje široké spektrum prvků chytré domácnosti za výrazně výhodnější ceny – od zónové regulace tepla přes bezpečnostní systémy až po ambientní osvětlení.

Chytré vytápění a termostatické hlavice

Správně nastavená regulace teploty v jednotlivých místnostech představuje nejrychlejší cestu k optimalizaci nákladů na vytápění. Chytré radiátorové hlavice i pokojové termostaty umožňují tvorbu časových plánů, vzdálenou správu přes telefon i automatické tlumení výkonu při větrání.

Zabezpečení a senzory

Nepřetržitý přehled o dění v bytě či domě je základem klidného bydlení. Komplexní alarmy, magnetická čidla na okna a dveře, požární hlásiče i detektory nebezpečných plynů dokáží okamžitě upozornit na rizikovou situaci a předejít větším škodám.

Chytré osvětlení

Správně zvolené světlo dokáže proměnit atmosféru celé místnosti i zvýšit produktivitu při práci. Chytré žárovky, flexibilní LED pásky a designová svítidla nabízejí plynulé stmívání, volbu teploty bílé i miliony barevných kombinací přizpůsobitelných denní době.

Automatizace, zásuvky a infrastruktura

Základem fungující chytré domácnosti je spolehlivá infrastruktura propojující různé standardy. Síťové komunikační brány, chytré zásuvky s měřením spotřeby i specializované motorky na stínění zajišťují plynulý chod všech automatizovaných scénářů.

Další zajímavé výběry

V aktuální nabídce se nachází také mobilní robotický společník s 2K kamerou Enabot ROLA Mini – Robotický společník s 2K kamerou (-34 %), který slouží k interakci s domácími mazlíčky a vzdálenému monitorování prostoru na kolečkách. Pro přesnou diagnostiku tepelných ztrát nebo kontrolu elektroinstalace je k dispozici přenosná termokamera EVOLVEO Thermal (-31 %).

Tradiční zabezpečení dveří doplňuje mechanická bezpečnostní vložka Richter Czech DC.30/45EK.NI (-30 %) a přehled o vnitřním klimatu i venkovním počasí poskytne domácí meteostanice Xtend Home XTH-MET-3395T (-20 %).

Kompletní nabídku zlevněného sortimentu a další technické vychytávky pro moderní bydlení najdete přímo na stránkách Alza.cz. Vyberte si spolehlivé technologie s rychlým doručením na Alza.cz a posuňte svou domácnost na vyšší úroveň pohodlí i bezpečí.

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