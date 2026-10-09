Výrazné Alza slevy na vytápění, zabezpečení i osvětlení

Moderní technologie do domácnosti přinášejí nejen vyšší komfort, ale především úsporu energií a spolehlivější dohled nad celým prostorem. Aktuální nabídka na Alza.cz zahrnuje široké spektrum prvků chytré domácnosti za výrazně výhodnější ceny – od zónové regulace tepla přes bezpečnostní systémy až po ambientní osvětlení.
Chytré vytápění a termostatické hlavice
Správně nastavená regulace teploty v jednotlivých místnostech představuje nejrychlejší cestu k optimalizaci nákladů na vytápění. Chytré radiátorové hlavice i pokojové termostaty umožňují tvorbu časových plánů, vzdálenou správu přes telefon i automatické tlumení výkonu při větrání.
- EZVIZ Smart termostatická hlavice T55 (-28 %)
- Shelly Blu TRV, radiátorová hlavice +1 BT brána (-12 %)
- Tado Bezdrátové teplotní čidlo X 2. gen. (-15 %)
- Tado Chytrý kabelový termostat X 2. gen. (-15 %)
- IMMAX NEO Smart termostatická hlavice, Zigbee (-30 %)
- BOT Chytrá Zigbee / WiFi termostatická hlavice TH6 Tuya (-10 %)
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Zabezpečení a senzory
Nepřetržitý přehled o dění v bytě či domě je základem klidného bydlení. Komplexní alarmy, magnetická čidla na okna a dveře, požární hlásiče i detektory nebezpečných plynů dokáží okamžitě upozornit na rizikovou situaci a předejít větším škodám.
- EVOLVEO SecuPro2, chytrý bezdrátový GSM&Wi-Fi zabezpečovací systém (-20 %)
- Immax NEO Smart magnetický senzor na dveře a okna, Zigbee 3.0, černý (-30 %)
- SONOFF SenseGuard Motion Gen2 Zigbee Motion Sensor SNZB-03PR2 (-15 %)
- Nedis ZBDCO11WT (-26 %)
- BOT Detektor radonu RD1 (-15 %)
- X-Sense FS31 (3+1) Sada 3 bezdrátových detektorů kouře XS01-M s centrální jednotkou SB550 (-15 %)
- BOT Chytrá schránka na klíče KB4 Tuya stříbrná (-15 %)
- Solight bezdrátový zvonek, do zásuvky, 200m, bílý, learning code (-20 %)
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Chytré osvětlení
Správně zvolené světlo dokáže proměnit atmosféru celé místnosti i zvýšit produktivitu při práci. Chytré žárovky, flexibilní LED pásky a designová svítidla nabízejí plynulé stmívání, volbu teploty bílé i miliony barevných kombinací přizpůsobitelných denní době.
- Xtend Home XTH-LED-E2711T (-29 %)
- Signify Commercial Hue White LED Filament žárovka E27 ST72 7 W 550 lm 2100 K IP20 stmívatelná (-10 %)
- Signify Commercial 50634/31/P7 Hue WACA Fugato bodové LED svítidlo 4× GU10 5,7 W 350 lm 2000-6500 K (-10 %)
- IMMAX NEO LITE Smart Ambiente 135 cm, 12W, RGB barevná, stmívatelná, WiFi (-30 %)
- Philips Smart LED Neon RGBIC LED strip 10 m Type-C (-20 %)
- Philips Smart LED RGBIC LED strip 10 m (5+5) Type-C (-20 %)
- Trust GXT908 VYBZ RGB LED Gaming Monitor/TV Bars (-5 %)
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Automatizace, zásuvky a infrastruktura
Základem fungující chytré domácnosti je spolehlivá infrastruktura propojující různé standardy. Síťové komunikační brány, chytré zásuvky s měřením spotřeby i specializované motorky na stínění zajišťují plynulý chod všech automatizovaných scénářů.
- AQARA Power Plug H2 EU (RGB) (SP-P05D), Zigbee a Thread (-20 %)
- AVATTO Wi-Fi Smart Power Strip WPS20 (-20 %)
- AVATTO Zigbee 2 MQTT Dongle GW90-POE-Ti (-15 %)
- BOT Chytrý WiFi motorek na závěsy Tuya RCW1, 2 kusy (-15 %)
- BOT Chytrý WiFi motorek na žaluzie Tuya RCW2 (-15 %)
- BOT WHS1 Chytrý WiFi senzor vlhkosti a teploty půdy (-15 %)
- SONOFF Fusion Series IP65 Outdoor Waterproof Box EWPB (-15 %)
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Další zajímavé výběry
V aktuální nabídce se nachází také mobilní robotický společník s 2K kamerou Enabot ROLA Mini – Robotický společník s 2K kamerou (-34 %), který slouží k interakci s domácími mazlíčky a vzdálenému monitorování prostoru na kolečkách. Pro přesnou diagnostiku tepelných ztrát nebo kontrolu elektroinstalace je k dispozici přenosná termokamera EVOLVEO Thermal (-31 %).
Tradiční zabezpečení dveří doplňuje mechanická bezpečnostní vložka Richter Czech DC.30/45EK.NI (-30 %) a přehled o vnitřním klimatu i venkovním počasí poskytne domácí meteostanice Xtend Home XTH-MET-3395T (-20 %).
Kompletní nabídku zlevněného sortimentu a další technické vychytávky pro moderní bydlení najdete přímo na stránkách Alza.cz. Vyberte si spolehlivé technologie s rychlým doručením na Alza.cz a posuňte svou domácnost na vyšší úroveň pohodlí i bezpečí.
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