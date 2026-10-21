Počítače či notebooky za zlomek ceny: Výkonná technika se zárukou v akci KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 21. 10. 2026 • 6 minut čtení#Ostatní
6 minut čtení#Ostatní
Počítače či notebooky za zlomek ceny: Výkonná technika se zárukou v akci

Pořízení spolehlivé výpočetní techniky pro práci, studium nebo domácí využití nemusí představovat vysokou finanční zátěž. E-shop inComputer.cz, který na českém trhu působí již více než 20 let a disponuje největším skladem repasované a předváděcí techniky v České republice, nabízí cenově dostupnou alternativu k novým zařízením. V nabídce se nacházejí primárně firemní modelové řady notebooků a stolních počítačů od výrobců jako Dell, HP, Lenovo či Fujitsu, které vynikají odolnou konstrukcí a dlouhou životností.

Veškerá technika prochází důkladným testováním a čištěním v pražském servisním centru a je rozdělena do přehledných kategorií jakosti. Předváděcí modely (třída A a B) představují prakticky nová zařízení z výstav nebo nadbytečných skladových zásob. Repasované kusy v kategorii A jsou plně funkční a vizuálně ve vynikajícím stavu, zatímco kategorie B přináší maximální finanční úsporu u 100% funkčních strojů, které však mohou nést viditelnější kosmetické známky předchozího používání. Standardem je dvanáctiměsíční záruka s možností prodloužení až na 36 měsíců a možnost uživatelské konfigurace operační paměti či úložiště přímo před nákupem. Vzhledem k povaze repasovaného a předváděcího zboží platí akční nabídka vždy do vyprodání skladových zásob.

Kompaktní notebooky na cesty i do kanceláře

Pro každodenní mobilitu, práci na cestách nebo studium jsou ideální volbou přenosné počítače s úhlopříčkou 13,3 a 14 palců. Tyto modely kombinují nízkou hmotnost s vysokou mechanickou odolností profesionálních řad EliteBook, ProBook, ZBook či XPS. V aktuálním výběru nechybí ani nejmodernější stroje vybavené procesory s dedikovanými jednotkami pro umělou inteligenci (AMD Ryzen AI a Snapdragon X) a jemnými displeji s poměrem stran 16:10.

Pracovní notebooky s velkou obrazovkou a numerickou klávesnicí

Uživatelé, kteří vyžadují větší pracovní plochu a plnohodnotnou klávesnici s numerickým blokem pro pohodlné zadávání dat, mohou vybírat z modelů s úhlopříčkou 15,6 a 16 palců. Nabídka zahrnuje jak cenově velmi dostupné přístroje pro běžnou kancelářskou agendu pod hranicí pěti tisíc korun, tak moderní notebooky s dotykovou obrazovkou či procesory nejnovějších generací.

Úsporné počítače SFF a Mini PC na každý stůl

Tam, kde je na pracovním stole minimum místa, přicházejí ke slovu počítače v kompaktním provedení SFF (Small Form Factor) nebo kapesní Mini PC řady Nano. Přestože zabírají jen zlomek prostoru oproti běžným skříním, nabízejí plnohodnotný výkon stolních procesorů, bohatou konektivitu a tichý chod.

Stolní počítače Tower pro náročnější nasazení a snadný upgrade

Klasické skříně typu Tower a Mini Tower představují ideální základ pro uživatele, kteří vyžadují lepší chlazení, snadný přístup ke komponentům pro budoucí rozšiřování nebo přítomnost dedikované grafické karty. Ve výběru se nacházejí i konfigurace osazené profesionálními grafickými kartami NVIDIA Quadro P2000 s 5 GB vlastní paměti, které jsou vhodné pro práci s CAD aplikacemi, grafikou či více monitory.

Další zajímavé výběry

Sortiment e-shopu se neomezuje pouze na počítače a notebooky, ale pokrývá i mobilní telefony a kancelářské periferie. Pro příznivce systému iOS je připraven Mobilní telefon Apple iPhone 16 256GB Teal + Bezdrátová TWS sluchátka zdarma (-12 %) za 15 888 Kč, který nabízí 6,1palcový displej s rozlišením 2556 × 1179 pixelů, výkonný čip Apple A18, 8 GB operační paměti a 256GB úložiště.

Ke stolním počítačům nebo jako druhou obrazovku k notebooku lze v akci pořídit Monitor HP Series 7 Pro 724pf 23,8″ FHD (-5 %) za 3 799 Kč. Tento 23,8palcový Full HD monitor v černém provedení vyniká bohatou konektivitou a v balení k němu nechybí kompletní kabeláž včetně DisplayPort, HDMI a USB kabelu.

Kompletní nabídku prověřené výpočetní techniky se zárukou si můžete prohlédnout přímo na webu inComputer.cz, kde s chytrou investicí do značkového hardwaru získáte profesionální výkon za zlomek původní ceny.

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