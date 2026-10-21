Počítače či notebooky za zlomek ceny: Výkonná technika se zárukou v akci

Pořízení spolehlivé výpočetní techniky pro práci, studium nebo domácí využití nemusí představovat vysokou finanční zátěž. E-shop inComputer.cz, který na českém trhu působí již více než 20 let a disponuje největším skladem repasované a předváděcí techniky v České republice, nabízí cenově dostupnou alternativu k novým zařízením. V nabídce se nacházejí primárně firemní modelové řady notebooků a stolních počítačů od výrobců jako Dell, HP, Lenovo či Fujitsu, které vynikají odolnou konstrukcí a dlouhou životností.
Veškerá technika prochází důkladným testováním a čištěním v pražském servisním centru a je rozdělena do přehledných kategorií jakosti. Předváděcí modely (třída A a B) představují prakticky nová zařízení z výstav nebo nadbytečných skladových zásob. Repasované kusy v kategorii A jsou plně funkční a vizuálně ve vynikajícím stavu, zatímco kategorie B přináší maximální finanční úsporu u 100% funkčních strojů, které však mohou nést viditelnější kosmetické známky předchozího používání. Standardem je dvanáctiměsíční záruka s možností prodloužení až na 36 měsíců a možnost uživatelské konfigurace operační paměti či úložiště přímo před nákupem. Vzhledem k povaze repasovaného a předváděcího zboží platí akční nabídka vždy do vyprodání skladových zásob.
Kompaktní notebooky na cesty i do kanceláře
Pro každodenní mobilitu, práci na cestách nebo studium jsou ideální volbou přenosné počítače s úhlopříčkou 13,3 a 14 palců. Tyto modely kombinují nízkou hmotnost s vysokou mechanickou odolností profesionálních řad EliteBook, ProBook, ZBook či XPS. V aktuálním výběru nechybí ani nejmodernější stroje vybavené procesory s dedikovanými jednotkami pro umělou inteligenci (AMD Ryzen AI a Snapdragon X) a jemnými displeji s poměrem stran 16:10.
- Notebook HP EliteBook 840 G10 (-14 %) za 11 888 Kč (14″, 1920 × 1200 px, Intel Core i5-1345U, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Windows 11 Pro, mírné estetické vady)
- Notebook HP ZBook 8 G1ak 14 (-13 %) za 24 999 Kč (14″, 1920 × 1200 px, AMD Ryzen AI 5 PRO 340, 32 GB RAM, 512 GB NVMe SSD, AMD Radeon 840M, Windows 11 Pro)
- Notebook HP OmniBook 5 NGAI 14-he0003nax (-13 %) za 13 888 Kč (14″, 1920 × 1200 px, Snapdragon X X1-26-100, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD, Windows 11 Home, balení bez 65W adaptéru)
- Notebook Dell XPS 13 9370 (-13 %) za 6 888 Kč (13,3″ Full HD, Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Windows 11 Pro)
- Notebook HP ProBook 630 G8 (-11 %) za 4 444 Kč (13,3″ Full HD, Intel Core i3-1125G4, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Windows 11 Pro, mírné estetické vady)
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Pracovní notebooky s velkou obrazovkou a numerickou klávesnicí
Uživatelé, kteří vyžadují větší pracovní plochu a plnohodnotnou klávesnici s numerickým blokem pro pohodlné zadávání dat, mohou vybírat z modelů s úhlopříčkou 15,6 a 16 palců. Nabídka zahrnuje jak cenově velmi dostupné přístroje pro běžnou kancelářskou agendu pod hranicí pěti tisíc korun, tak moderní notebooky s dotykovou obrazovkou či procesory nejnovějších generací.
- Notebook Lenovo ThinkPad L15 G1 (-19 %) za 7 999 Kč (15,6″ Full HD, Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, numerická klávesnice, Windows 11 Pro)
- Notebook Fujitsu LifeBook A359 (-17 %) za 4 888 Kč (15,6″ HD, Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, DVD-RW, numerická klávesnice, Windows 11 Pro)
- Notebook HP OmniBook 5 Laptop 16-ba1009nax (-14 %) za 14 444 Kč (16″, 1920 × 1200 px, Intel Core 5 120U, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD, numerická klávesnice, Windows 11 Home, balení bez 65W adaptéru)
- Notebook Fujitsu LifeBook E5511 (-11 %) za 7 999 Kč (15,6″ dotykový Full HD, Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Intel Iris Xe, numerická klávesnice, Windows 11 Home)
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Úsporné počítače SFF a Mini PC na každý stůl
Tam, kde je na pracovním stole minimum místa, přicházejí ke slovu počítače v kompaktním provedení SFF (Small Form Factor) nebo kapesní Mini PC řady Nano. Přestože zabírají jen zlomek prostoru oproti běžným skříním, nabízejí plnohodnotný výkon stolních procesorů, bohatou konektivitu a tichý chod.
- Počítač Dell OptiPlex 5090 SFF (-21 %) za 10 999 Kč (Intel Core i7-11700, 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, DVD-RW, Windows 11 Pro)
- Mini PC Lenovo ThinkCentre M75n Nano (-20 %) za 3 888 Kč (AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 8 GB RAM, 128 GB NVMe SSD, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 Pro)
- Počítač Lenovo ThinkCentre M75s-1 SFF (-17 %) za 4 888 Kč (AMD Ryzen 5 PRO 3400G, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Radeon RX Vega 11, Windows 11 Pro)
- Počítač Lenovo ThinkCentre Neo 50s G4 (-15 %) za 10 998 Kč (Intel Core i5-13400, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Windows 11 Pro)
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Stolní počítače Tower pro náročnější nasazení a snadný upgrade
Klasické skříně typu Tower a Mini Tower představují ideální základ pro uživatele, kteří vyžadují lepší chlazení, snadný přístup ke komponentům pro budoucí rozšiřování nebo přítomnost dedikované grafické karty. Ve výběru se nacházejí i konfigurace osazené profesionálními grafickými kartami NVIDIA Quadro P2000 s 5 GB vlastní paměti, které jsou vhodné pro práci s CAD aplikacemi, grafikou či více monitory.
- Počítač Lenovo ThinkCentre M720t Tower s grafikou Quadro (-16 %) za 5 888 Kč (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, NVIDIA Quadro P2000 5GB, Windows 11 Pro)
- Počítač Dell OptiPlex 7070 Tower (-12 %) za 7 888 Kč (Intel Core i5-9500, 8 GB RAM, 256 GB SSD, NVIDIA Quadro P2000 5GB, Windows 11 Pro)
- Počítač Dell OptiPlex 3080 Tower (-11 %) za 7 888 Kč (Intel Core i5-10500, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 11 Pro)
- Počítač Lenovo ThinkCentre M720t Tower (-11 %) za 4 444 Kč (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 11 Pro)
- Počítač Fujitsu Esprimo P758 MT (-10 %) za 4 499 Kč (Intel Core i5-8500, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD, Intel UHD Graphics 630, DVD-RW, Windows 11 Pro)
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Další zajímavé výběry
Sortiment e-shopu se neomezuje pouze na počítače a notebooky, ale pokrývá i mobilní telefony a kancelářské periferie. Pro příznivce systému iOS je připraven Mobilní telefon Apple iPhone 16 256GB Teal + Bezdrátová TWS sluchátka zdarma (-12 %) za 15 888 Kč, který nabízí 6,1palcový displej s rozlišením 2556 × 1179 pixelů, výkonný čip Apple A18, 8 GB operační paměti a 256GB úložiště.
Ke stolním počítačům nebo jako druhou obrazovku k notebooku lze v akci pořídit Monitor HP Series 7 Pro 724pf 23,8″ FHD (-5 %) za 3 799 Kč. Tento 23,8palcový Full HD monitor v černém provedení vyniká bohatou konektivitou a v balení k němu nechybí kompletní kabeláž včetně DisplayPort, HDMI a USB kabelu.
Kompletní nabídku prověřené výpočetní techniky se zárukou si můžete prohlédnout přímo na webu inComputer.cz, kde s chytrou investicí do značkového hardwaru získáte profesionální výkon za zlomek původní ceny.
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
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