Meta sjednocuje účty pod jednu střechu: Přechází na jednotný systém správy účtů

Zdroj: Meta
Facebook ještě před lety byla jen sociální síť, ale dnes se jedná spíše o jednu z mnoha spadající pod firmu Meta. To přináší jedno drobné úskalí. Pro všechny služby od Meta musíte mít samostatný účet, nebo spíše většina uživatelů má. Již v dubnu tohoto roku došlo k oznámení, že dojde k velkému sjednocení. A to se blíží.
Z Facebooku na Meta
V těchto dnech jste možná zaznamenali nebo i přehlédli jedno oznámení na Facebooku. V něm se uvádí, že se blíží migrace všech účtů, co máte aktuálně, pod jeden nadřazený Meta účet. Jednou z nesporných výhod je možnost se s jedním účtem přihlásit k jakékoliv službě. S Meta účtem se tak přihlásíte na Instagramu, Messengeru, Threads a dalších.
Už nebude nutné řešit každou platformu zvlášť. V podstatě to připomíná stejný model architektury, jaký používá Google, kde se s jedním účtem přihlásíte k jakékoliv provozované službě. Současně Meta účet poslouží i pro zařízení, nejrůznější AI služby a také Meta Pay. Tento přechod pod Meta účet je automatický. Současně nemusíte nic nastavovat nebo měnit. Dalo by se říci, že se zatím nic podstatného nemění, jen tedy všechny vaše profily spadnou pod jeden Meta účet.
Má to ale svá úskalí. Pokud vše bude spadat pod jeden účet, tak zablokování na jedné službě může mít následky pro celý Meta účet. Sice by nemělo docházet k řetězení, tak v případě závažného porušení podmínek může dojít k zablokování celého Meta účtu a všeho, co je na něj napojené.
Proto někteří radí, abyste si dostatečně včas otevřeli Centrum účtů a případné služby odebrali, aby nebyly spojené s jedním Meta účtem. Takto učiníte na accountscenter.facebook.com/manage, ale musíme upozornit, že ne vše jde zcela odebrat a někdy je to komplikovanější. Například Threads jen tak neodeberete, jelikož je napojený na Instagram. Na druhou stranu můžete vyjmout WhatsApp, jak jsme se přesvědčili.
Ačkoliv je vše prezentované jako vylepšení bezpečnosti a zjednodušení správy, tak z toho bude mít něco i Meta. Takto se dostanou všechna data ze všech platforem v rámci Meta účtu do jednoho centra.
Zdroj: about.fb.com
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