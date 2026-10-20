Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.

• 20. 10. 2026#Android #Aplikace
Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.

Zdroj: Dotekomanie

Obchodem Google Play se šíří falešné aplikace. Po nedávném případu s napodobeninou prohlížeče Chrome, který si stáhlo 100 tisíc uživatelů, se obchodem s aplikacemi šíří falešná aplikace WhatsApp. Ta údajně zaznamenala více než 500 tisíc stažení a některým uživatelům se dokonce zobrazuje mezi sponzorovanými výsledky vyhledávání.

Falešná aplikace WhatsApp byla přes měsíc v Obchodě Google Play

Na podezřelou aplikaci upozornil jeden uživatel na síti Reddit. Falešná aplikace WhatsApp se v Google Play objevila pod vývojářským účtem Agment Assets sallu a podle informací se jedná o jedinou aplikaci tohoto vývojáře. Podvodná aplikace kopíruje design originálu a to včetně názvu, popisu a obrázků. Na první pohled tak může působit velice důvěryhodně. V obchodě se údajně objevila teprve minulý měsíc a přesto už překonala hranici půl milionu stažení. Pro srovnání, originální WhatsApp aplikace má více než 10 miliard stažení.

Co je velmi zajímavé, falešná aplikace se objevuje i ve výsledcích vyhledávání. Některým uživatelům se aplikace zobrazuje jako sponzorovaný výsledek při hledání slova WhatsApp. Jedná se ale o nahodilý jev, zatímco některým uživatelům se zobrazuje falešná aplikace, jiným se na prvním místě vyhledávání správně zobrazuje oficiální verze.

Fake Sponsored Whatsapp Dupe Has 500K Downloads And Appears V0 M31Sfulwhovh1

Zdroj: Reddit

Falešná aplikace pravděpodobně využívá program Google Play Early Access, který umožňuje zpřístupňovat aplikace před jejich plným vydáním. Bezpečnostní společnost Bitdefender nedávno upozornila, že aplikace v tomto programu nemají veřejné uživatelské recenze a právě toho mohou podvodníci zneužívat. Bez hodnocení a zkušeností ostatních uživatelů je totiž mnohem obtížnější rozpoznat, že je s takovou aplikací něco v nepořádku.

Znepokojující je skutečnost, že aplikace fungovala v obchodě Google Play více než měsíc a zaznamenala stovky tisíc stažení, aniž by ji bezpečnostní mechanismy obchodu odhalily a následně odstranily. Aktuálně je odkaz na aplikaci již nedostupný, z toho lze tedy vyvodit, že Google zareagoval a aplikaci odstranil. Pokud si chcete být stoprocentně jistí, že stahujete pravou aplikaci WhatsApp, ověřte si, že pro:

  • pro Android používá identifikátor: com.whatsapp
  • pro iOS používá identifikátor: id310633997

WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger
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WhatsApp Messenger
Developer: WhatsApp LLC
Price: Free

WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger
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WhatsApp Messenger
Developer: WhatsApp Inc.
Price: Free+

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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