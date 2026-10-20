Co všechno platíte, než zaučíte nového zaměstnance v gastru nebo maloobchodě?

Mzdy, odvody i přesčasy jsou v účetnictví rozepsané do posledního řádku. Personální náklady si tak podnikatel může kdykoli prohlédnout. Jedna z dražších položek tam přitom chybí. Je to čas, než se nový zaměstnanec zaučí a začne pracovat samostatně.
V gastru a v maloobchodě se personál mění častěji než v jiných odvětvích, takže nové lidi hledáte a zaučujete několikrát do roka. Každé takové kolo něco stojí, i když vám za něj nikdo nepošle fakturu.
Z čeho se cena zaučení skládá
Největší část tvoří čas zkušeného kolegy, který místo vlastní práce vysvětluje, kontroluje a opravuje nováčka. Několik týdnů tak platíte dva lidi za výkon jednoho. K tomu je třeba přičíst pomalejší obsluhu, protože nový člověk hledá, přemýšlí a průběžně si ověřuje, jestli postupuje správně. Během klidného dne to nikoho nezdrží, ale v době obědové špičky se to přenese na celý tým.
Zbytek tvoří chyby při účtování, tedy špatně zadaná položka, zapomenutá sleva nebo zbytečné storno. Jednotlivě jde o drobnosti, kterých si nikdo hned nevšimne, ale za měsíc z nich vznikne částka, která může překvapit.
Proč se někde zaučuje rychleji
Rozdíly mezi provozovnami bývají velké a nezáleží jen na tom, koho přijmete, ale také na tom, kolik si toho nový člověk musí zapamatovat. Pokud si má pamatovat desítky pravidel, trvá déle, než začne pracovat samostatně, než když je vidí přímo na obrazovce pokladního systému.
Restaurace a prodejna mají přitom úplně jiné nároky. V restauraci se pracuje s otevřenými účty, přesuny mezi stoly a dělením položek, takže pokladní systém pro restaurace musí tyto situace zvládnout bez složitých postupů, které si obsluha musí pamatovat zpaměti.
V prodejně většinu práce udělá skener
Nový člověk v prodejně to má v jedné věci jednodušší než ten v restauraci. Většinu zboží stačí naskenovat, takže si stovky položek ani jejich ceny nemusí pamatovat a zvládne to od první směny.
Zbytek už tak jednoduchý není. Pečivo, vážené zboží i akční balení čárový kód nemají a hledají se ručně, takže právě tady se ukáže, co pokladní systém pro maloobchod dokáže. Pokud se položka najde podle názvu na dvě kliknutí, nový člověk se nemusí ptát kolegů. Zaučení proto může v jedné provozovně trvat týden a v jiné měsíc.
Kdy a kde se chyba nováčka projeví?
Platba je moment, kdy nový člověk pracuje pod tlakem, protože zákazník stojí přímo před ním a čeká. Chyby se neprojeví hned, ale až při uzávěrce, kdy tržba v pokladně nesedí s tím, co prošlo přes platby.
Hledání té jedné transakce zabere dlouhé minuty a nedělá to nováček, ale vedoucí na konci své směny. Pokud pokladna a POS terminál pracují jako jedno zařízení, k této chybě nemusí dojít. Večerní kontrola se tak zkrátí na pár minut. Podobně to platí u slev a spropitného. Pokud je obsluha vyřídí na pár kliknutí, nemusí volat kolegu ani zdržovat zákazníka u pultu.
Nejdražší jsou první týdny
U personálních nákladů se každý dívá na mzdy, ačkoli nejdražší jsou první týdny, kdy nový člověk ještě nevydělává a už zabírá čas ostatním. Ty se zkrátí tehdy, když má provozovna pořádek v procesech i v systému, tedy když je jasné, kdo co dělá a když jsou položky, ceny a postupy nastavené jasně a přehledně.
Nový člověk se pak ptá méně, protože většinu věcí najde tam, kde je hledá. Nastavení provozovny je přitom jediná část tohoto nákladu, kterou má podnikatel ve vlastních rukou.
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře