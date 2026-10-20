Redmi dokončuje základní přírůstek K100

• 20. 10. 2026#Android #Smartphony
Redmi dokončuje základní přírůstek K100

Redmi K100 | Zdroj: Gizmochina

Produktová řada Redmi K100 se už v nejbližších dnech dočká základního zástupce, který doplní současnou dvojku v podobě K100 Pro a Pro Max. Tyto dva telefony jsou venku více než dva měsíce a během příštího týdne konečně poznáme model s názvem K100. Sám výrobce postupně potvrzuje klíčové specifikace, aby nalákal co nejvíce zájemců.

Nadprůměr ve všem

Přední část zabere 6,83palcový AMOLED panel, u kterého rovněž nasadí samostatně vyhrazený čip Xiaomi D2 na lepší zpracování obrazu při hraní her. Za zmínku také stojí 1,5K rozlišení, 165Hz obnovovací frekvence a maximální jas 3 500 nitů. Hardwarovou stránku by měl zastoupit čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu.

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Redmi K100 | Zdroj: Gizmochina

Křemíkovo-uhlíková baterie dostane kapacitu 10 000 mAh a kromě technologie rychlého 100W nabíjení lze očekávat bezdrátové řešení s výkonem 50 W. Co se týče skladby zadních fotoaparátů, tak můžeme vyhlížet hlavní 200MPx snímač vedle periskopického teleobjektivu.

Pozornosti nesmí uniknout ultrazvukový skener otisků prstů, stereo reproduktory a certifikace odolnosti IP68. První spuštění zařízení bude v režii platformy HyperOS 4. Oficiální představení proběhne v úterý 27. října. Poté zjistíme zbytek specifikací včetně paměťových konfigurací a doporučených cen.

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Redmi K100 | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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