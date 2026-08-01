Mapy.com od Seznamu přidávají funkci PRO plánovač

• 1. 8. 2026#Android #Aplikace
Mapy.com od Seznamu přidávají funkci PRO plánovač

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mapy.com od Seznamu jsou takovým jednorožcem, který nabírá na uživatelské základně a postupně se rozšiřuje do Evropy. Současně se každou chvíli rozrůstá o nové funkce. Novinkou je nyní PRO plánovač.

Mapy.com nově varují před obtížnými trasami

PRO plánovač v Mapy.com

Nečekejte od toho nějakou světobornou funkci narvanou umělou inteligencí nebo něco extra komplikovaného. V podstatě se jedná o možnost, jak upravit samotnou trasu v rámci plánování. Už není potřeba zadávat zastávky, pokud chcete jít nebo jet kolem konkrétních míst, měst nebo přes nějakou oblast.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

V první řadě musíte zadat, odkud pojedete a kam pojedete. Následně zapnete funkci PRO a do mapy můžete kreslit prstem trasu. Po potvrzení následně aplikace přepočítá a upraví trasu tak, aby odpovídala možnostem. Funkce není dostupná pro veřejnou dopravu, ale turistům a řidičům se může hodit.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

PRO plánovač je prémiová funkce, ale i uživatelé bez předplatného si ji mohou pětkrát vyzkoušet zdarma. Musíme uznat, že se jedná o zajímavé vylepšení a nebylo by na škodu, pokud by se konkurence inspirovala. Ne každému se chce zadávat mnoho zastávek, aby měl trasu dle přání.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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