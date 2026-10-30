VIVO představuje špičkový fotomobil i skládačku. Ti nejrychlejší ušetří přes 7 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 30. 10. 2026#Android #Smartphony
VIVO představuje špičkový fotomobil i skládačku. Ti nejrychlejší ušetří přes 7 tisíc

Špičková optika ZEISS, 200Mpx teleobjektiv a ambice stát se nejlepším fotomobilem roku. Nové vivo X500 Pro Max je tady a hned od začátku přichází se slevou a výkupním bonusem, díky kterým ušetříte až 7 121 Kč. Společně s ním do předprodeje vstupuje také nové skládací vivo X Fold6.

Profesionální fotovýbava

Stejně jako jeho předchůdce sází i nové vivo X500 Pro Max na profesionální fotovýbavu v čele s optikou ZEISS. Špičkový 50Mpx hlavní fotoaparát zachovává maximum detailů ve světlých i tmavých částech záběru, zatímco 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO je ideální pro focení portrétů, akce i vzdálených scén. Kromě samotného telefonu jsou na výběr také dvě speciální edice s fotografickým příslušenstvím. Nejvyšší z nich nabídne kromě gripu s fyzickou spouští a ovládáním zoomu i dva profesionální telekonvertory s ekvivalentními ohnisky 200 a 400 mm.

VIVO představuje špičkový fotomobil i skládačku. Ti nejrychlejší ušetří přes 7 tisíc

Ušetříte až 7 121 Kč

Mobil Pohotovost na novinku nabízí zvýhodnění až 7 121 Kč. To se skládá ze slevy až 4 121 Kč a výkupního bonusu 3 000 Kč. Ten navýší výkupní cenu vašeho stávajícího zařízení při pořízení nového telefonu. K tomu získáte tříletou záruku zdarma, u samostatných telefonů navíc také 90W nabíječku jako dárek.

Ceny po započtení slevy a výkupního bonusu:

VIVO představuje špičkový fotomobil i skládačku. Ti nejrychlejší ušetří přes 7 tisíc

Fotografickou výbavu doplňuje vlajkový 2nm procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro a baterie s kapacitou 6 750 mAh. Nechybí podpora rychlého 90W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Potěší i prodloužená sedmiletá podpora bezpečnostních aktualizací.

Přichází také skládací vivo X Fold6

Nově si můžete předobjednat také vivo X Fold6, které po rozevření nabídne velký 8,02palcový displej pro práci s více aplikacemi, sledování videí i prohlížení fotografií. Nezaostává ani ve fotografické výbavě – má 200Mpx hlavní fotoaparát ZEISS a periskopický teleobjektiv. Přidává také baterii s kapacitou 6 900 mAh. U Mobil Pohotovosti vychází po započtení slevy a výkupního bonusu na 46 434 Kč (běžně 52 990 Kč), navíc se 100W nabíječkou jako dárkem a tříletou zárukou zdarma.

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